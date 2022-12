OFFERTA SPECIALE sul Gasatore d’acqua che fa risparmiare e limita lo spreco di plastica

Un utilissimo regalo di Natale che aiuterà l'ambiente ad avere molto meno plastica da smaltire

Ecco il dispositivo perfetto per avere sempre a disposizione acqua frizzante limitando lo spreco di bottiglie in plastica monouso. Si tratta del Gasatore d’acqua marcato Sodastream, ad oggi disponibile su Amazon con un super sconto del 30%.

L’articolo è acquistabile a soli 69,99 euro e rappresenta un’idea perfetta se volete regalare un prodotto non solo utile ma anche eco-friendly. La consegna è prevista entro Natale, ma se volete avere una spedizione più rapida vi consigliamo di attivare l’abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a 4,99 euro al mese.

Gasatore Sodastream: acqua gasata sempre a disposizione senza spreco di plastica

Sodastream è l’azienda leader mondiale nella preparazione domestica di bevande frizzanti. Il gasatore ad oggi in offerta su Amazon permette al consumatore di realizzare acqua gassata e favolose bibite utilizzando semplice acqua di rubinetto.

In questo modo non ci sarà più la necessità di trasportare pesanti bottiglie dal supermercato, né si accumuleranno ingombranti stoccaggi a casa. Inoltre il gasatore permette di limitare lo spreco di centinaia di bottiglie di plastica monouso, una scelta che non solo garantisce un forte risparmio ma che aiuta l’ambiente e l’ecosistema.

Il dispositivo è facilissimo da usare grazie al sistema snap-lock: basta fissare la bottiglia al gasatore con una semplice spinta e il gioco è fatto. Inoltre il cilindro Co2 alimentare permette di realizzare fino a 60 litri di acqua frizzante, quindi è garantito un lungo utilizzo anche nelle grandi famiglie.

Tutto il kit comprende: un gasatore dal colore nero e dimensioni 13 x 43 x 18,5 centimetri, un cilindro di anidride carbonica alimentare da 425 grammi, due bottiglie da un litro e una bottiglia da mezzo litro. Ad oggi il Gasatore d’acqua marcato Sodastream è disponibile su Amazon con un super sconto del 30%, quindi a soli 69,99 euro. Non fatevi scappare un’offerta utilissima e, soprattutto, eco-friendly!

