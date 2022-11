OFFERTA SPECIALE sui pannelli per l’isolamento termico

La soluzione ottimale per avere casa più calda limitando le spese in bolletta

Con il freddo arrivato all’improvviso, riscaldare casa è una delle priorità di ogni famiglia. I pannelli isolanti sono un’ottima soluzione per ridurre la dispersione di calore, aumentare il comfort interno e limitare al contempo le spese in bolletta. In occasione della Settimana del Black Friday, su Amazon è disponibile un’offerta bomba sui Pannelli per isolamento termico marcati IMBALLAGGI 2000. Con uno sconto del 16% è possibile risparmiare quasi 40 euro acquistandoli a soli 194,39 euro.

La spedizione del pacchetto è completamente gratuita ed è possibile anche acquistarli subito per poi pagarli in comode rate con Cofidis al check-out.

Riscaldare casa evitando gli sprechi con i Pannelli per isolamento termico

I pannelli isolanti marcati IMBALLAGGI 2000 garantiscono un isolamento termico superiore e migliorato tanto da essere ideali per il cappotto termico.

Ogni pannello di Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) è prodotto con materie prime di elevata qualità e ricavato per taglio a filo caldo da blocchi preventivamente stagionati. L’addizione di polveri di grafite all’interno della materia prima aiuta ad abbassare la trasmissione di calore attraverso il pannello.

Ogni elemento è leggerissimo, resistente nel tempo e semplice da posare: basterà versare su un lato della lastra di polistirolo del silicone apposito ai margini e al centro, per poi incollarlo al muro. Si ultima il tutto fissando delle reti per giunti sugli spigoli, coprendoli poi con dello stucco, da spennellare anche sul pannello stesso.

Il pacchetto in promozione include 45 pannelli isolanti di dimensioni 100x50x3 cm con densità 20Kg/mq. Gli elementi sono contenuti in una comoda scatola che ne mantiene l’integrità. L’offerta Amazon in occasione della Settimana del Black Friday prevede uno sconto imperdibile del 16% sui Pannelli per isolamento termico marcati IMBALLAGGI 2000. In questo modo avrete in poche mosse un ambiente domestico più caldo, con un calo vistoso delle spese in bolletta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.