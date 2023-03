OFFERTA SHOCK per la Gelatiera! Arriva il caldo, COGLI L’OCCASIONE!

Sta arrivando il caldo: scopri la gelatiera elettrica con il 23% di sconto per fare gelati, sorbetti e frozen yogurt direttamente nella comodità di casa!

Sta arrivando il caldo, la stagione ufficiale di gelati, sorbetti e frozen yogurt! Per farli in modo sano direttamente nella comodità di casa tua, approfitta di questa offerta Amazon sulla Gelatiera ICE30BCE – oggi al 23% di sconto con un prezzo che crolla dall’originale. Scoprila ora!

Crea gelati o sorbetti naturali al 100% direttamente a casa tua. Facile da utilizzare, basta versare gli ingredienti nel recipiente da 2L raffreddato precedentemente per 12 ore nel congelatore. In meno di 30 minuti avrai il dessert desiderato, grazie al comodo miscelatore. Il consumo energetico è davvero basso e grazie all’apertura nel coperchio potrai aggiungere ingredienti durante la preparazione. Un vero e proprio affare che oggi ti viene a costare ancora meno grazie al super sconto del 23% che Amazon ha riservato per te!

Completamente elettrica, compatta e dal design minimalista ma super curato, questa gelatiera ti permette di realizzare gelati buonissimi anche con meno zucchero rispetto a quello che troveresti in un gelato confezionato. Perfetta per rallegrare merende dei bambini o dopocena speciali con i propri amici del cuore, anche perché il tempo della preparazione è davvero ridotto: appena 25 minuti.

Mangia tutti i gelati e i sorbetti che desideri con gli ingredienti più sani del mondo: quelli acquistati da te

Grande serbatoio per stoccaggio a freddo

Miscelatore speciale per la refrigerazione

Idelae per la preparazione di gelato o sorbetto

Capacità lorda: 2L

Tempo di preparazione per il ghiaccio: 25 min

Prepara i tuoi gelati, sorbetti e frozen yogurt in pochissimo tempo con questa eccellenza targata Cuisinart. Approfitta dello sconto e regalala a te o a un tuo caro amico.

Non pensarci ancora: solo 113€ ti separano dalla produzione di gelato più fantastica di sempre, ovvero quella casalinga!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.