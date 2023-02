OFFERTA LIMITATA: oggi, bomba APPLE assurda! L’iMac NUOVO scontato!

Il nuovo iMac che ti farà impazzire davvero: sconto bomba su Amazon!

Non ci crederai a quello che ti sto per mostrare, ma oggi, su Amazon, potrai davvero trovare un’offerta limitata firmata proprio Apple. Sei un disegnatore? Lavori sempre al pc e vorresti concedertene uno come si deve? Corri su Amazon a vedere l’iMac in sconto. In offerta a 1443,76€.

Non devi assolutamente lasciarti scappare questa occasione unica nel suo genere. Solo oggi potrai trovare l’iMac ad un prezzo davvero bomba, con tanto di sconto del 9%. E tutto quello che dovrai fare per averlo scontato, è di selezionarlo ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Al momento del pagamento finale, lo potrai trovare ad un prezzo mai visto prima.

Il nuovo iMac che ti farà impazzire davvero: sconto bomba su Amazon!

Sei un disegnatore accanito, sei sempre al pc e vorresti averne uno fisso come si deve? Non lasciarti sfuggire questa occasione unica nel suo genere. Solo oggi troverai questo computer fisso di altissimo livello.

Questo modello scontato dispone di un display Retina 4,5K da 24 pollici con tanto di ampia gamma cromatica P3. Una visione super avvolgente, rispetto alle versioni passate di Apple. Possiede anche un chip Apple M1 perfetto per garantirti delle prestazioni super eccezionali.

Potrai goderti dei colori super brillanti e anche un design molto sottile. Si prenda in considerazione che, questo iMac nuovo è solo 11,5 di spessore. Con tanto di videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP. Dispone anche di un sistema con ben sei autoparlanti. Potrai goderti dei suoni unici e di altissima qualità.

Non lasciarti scappare questa occasione unica firmata Apple. Se corri adesso su Amazon potrai davvero goderti l’iMac nuovissimo ad un prezzo super conveniente, rispetto al normale. Lo potrai avere direttamente a casa tua con tanto di sconto del 9%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.