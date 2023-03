OFFERTA IN SCADENZA: Monitor HP ad un PREZZO MAI VISTO

Il dispositivo top di gamma è disponibile su Amazon con uno sconto davvero speciale

Naviga sul web, visualizza i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti in streaming o porta a termine progetti di lavoro importanti sfruttando questo Monitor HP V24e dalle straordinarie qualità. Ad oggi è in mega offerta su Amazon con uno sconto speciale del 21%.

Potrai acquistarlo a soli 109 euro, risparmiando ben 30 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con il pagamento da effettuare anche in comode rate con Cofidis al check-out. Per averlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Lavoro ed intrattenimento al top con il Monitor HP V24e

Il Monitor HP V24e è il dispositivo top di gamma nel suo settore, perfetto sia per lavorare che per divertirsi con tutti i contenuti multimediali che più vi piacciono.

Il display da 23,8 pollici e risoluzione Full HD, ha angoli di visione di 178° che garantisce a chiunque una visuale ottimale, da qualsiasi punto nella stanza. In più, in base alle tue preferenze, puoi inclinarlo in avanti di 5° o all’indietro di 20° per avere il massimo del comfort in qualsiasi occasione.

Il monitor offre immagini brillanti e nitide con la qualità elevatissima del FHD. La funzione Low Blue Light riesce anche a spostare i colori del display su uno spettro più caldo, rendendo i bianchi più naturali con minore sforzo per gli occhi.

È dotato di un numero adeguato di porte che permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente grazie ad un porta HDMI 1.4 e una VGA standard. Anche il design non è lasciato al caso grazie a cornici sottili su 3 lati, al logo satinato grigio al centro e alla piantana verticale bilanciata che lo rende stabile su qualsiasi superficie.

Ad oggi il Monitor HP V24e è in mega offerta su Amazon con uno sconto speciale del 21%. Potrai acquistarlo a soli 109 euro ma la promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.