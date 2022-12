OFFERTA IMPERDIBILE sull’Aerosol a ultrasuoni portatile adatto a grandi e bambini!

Il dispositivo è utilissimo soprattutto in questo periodo per trattare qualsiasi problema legato alle vie respiratorie

Soprattutto in questo periodo sono più frequenti fastidi e problemi alle vie respiratorie, sia nei grandi che nei più piccoli di casa.



Aerosol a Ultrasuoni Portatile Laica: il dispositivo per la cura di adulti e bambini

L’Aerosol a Ultrasuoni Portatile marcato Laica è efficace per il trattamento di tracheite, asma, bronchite, sinusite ed allergie. Inoltre può alleviare immediatamente i disturbi causati da raffreddori e irritazioni allergiche e attenuare lo stimolo della tosse sia nei grandi che nei più piccoli di casa.

Grazie ad un oscillatore elettronico viene generata una vibrazione in grado di nebulizzare i medicinali trasformandoli in piccole goccioline sospese nell’aria. È meno ingombrante di un aerosol a pistone quindi risulta molto più pratico e maneggevole così da essere utilizzato comodamente in vari spazi della casa.

Per un’espansione idonea della cassa toracica il busto deve assumere una posizione eretta durante l’utilizzo. Inoltre, per una maggiore efficacia del trattamento è consigliato inspirare lentamente e in maniera profonda, preferibilmente in ore lontane dai pasti.

Nel pacchetto in offerta sono inclusi: una maschera per adulto, una maschera pediatrica, un boccaglio, 40 ampolle, un tubetto per il collegamento dell'aria e un trasformatore.

