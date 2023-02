OFFERTA IMPERDIBILE per il tablet con tastiera da 10 pollici FACETEL

Acquista su Amazon il comodissimo tablet con tastiera FACETEL ad un prezzo super conveniente.

Con la compattezza del tablet da 10 pollici e la grande praticità della tastiera lavorerai in maniera comoda ovunque tu trovi, a casa, in ufficio o in treno. Oggi ti proponiamo un prodotto dalle ottime prestazioni che cambierà radicalmente il tuo modo di lavorare o studiare. Ora è disponibile su Amazon il tablet con tastiera FACETEL che ti costerà solamente 99,99 euro.

Tablet con tastiera FACETEL: piccolo, comodissimo da usare e super funzionale

Il tablet con tastiera, con il sistema Android 11.0, è dotato di un processore Octa-Core da 1.6 GHz ed essendo combinato con la tecnologia della rete neurale AI, avvio e risposta dell’applicazione diventano decisamente più rapidi. Supporta la connessione di bande di frequenza Wi-Fi 2.4 G. La RAM da 4 GB del tablet ti consente di eseguire più programmi in background, assicurandoti che funzioni ad alta velocità. Lo spazio di archiviazione da 64 GB può archiviare facilmente molti file e applicazioni e lo slot per schede Micro SD offre fino a 128GB di memoria espandibile.

Questo utilizza uno schermo in vetro curvo IPS 2.5D, che offre un’esperienza visiva impareggiabile, 1280 * 800 wide screen aspetto, AI alla tecnologia di miglioramento del colore, un contrasto eccellente, in questo modo ogni immagine sul tablet risulterà più chiara e il colore sarà molto più vivido. La batteria da 8000 mAh permette al tablet di supportare 30 giorni di standby e 6-8 ore di riproduzione video continua.

Il tablet con tastiera FACETEL ha poi una doppia fotocamera da 5 MP + 8 MP che può scattare bellissime foto e fare ottime videochiamate. Infine il design a doppio altoparlante, con sistema di cavità del suono puro, migliora gli alti e bassi. La dimensione del prodotto è 24*16.5*0.85 centimetri e il peso è pari a 500 grammi.

Non aspettare perché le scorte sono limitate e il prodotto davvero ghiotto.

