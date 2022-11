OFFERTA FOLLE: 2 spazzolini elettrici Philips al prezzo di uno

Due spazzolini elettrici Philips Sonicare ad un'offerta unica, solo su Amazon

Prendersi cura della propria igiene orale non è mai stato così semplice e conveniente, con gli spazzolini elettrici Philps Sonicare DiamondClean 9000. Grazie all’incredibile offerta di Amazon, avrai la possibilità di acquistare non uno, ma ben due spazzolini, ad un prezzo imbattibile: 174,99€, con un risparmio del 53%.

Un materiale sostenibile, due colori, uno nero e uno oro rosa, per mantenere eleganza e stile, aggiornamenti software per un periodo di due anni, dopo la data d’acquisto. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che avrai acquistando gli spazzolini elettrici Philips Sonicare.

Un affare che vale per due, con gli spazzolini Philips

L’alimentazione degli spazzolini è molto semplice, infatti basta riporli nel bicchiere incluso. Puoi scegliere tra 4 diverse modalità (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+) e 3 intensità (Alta, Media e Bassa), per un’esperienza di pulizia personalizzata. Sono, inoltre, adatti per denti bianchi, grazie alle loro testine W3 Premium White.

Connettiti, tramite Bluetooth, all’App Philips Sonicare per monitorare e migliorare la routine di igiene orale. Con Amazon Dash Replenishment, puoi impostare consegne automatiche in modo da non rimanere più a corto di testine. La confezione include 2 manici DiamondClean 9000, nero e oro rosa, 2 testine C3 Premium Plaque Defence, 1 bicchiere di ricarica e 2 basi di ricarica. Rimozione della placca fino a 10 volte tanto. Potenti vibrazioni soniche trasformano il tuo dentifricio in bolle, che aggrediscono la placca. Ti basteranno due minuti per avere il risultato che solitamente ottieni in un mese, con il classico spazzolino manuale.

Gli spazzolini elettrici Philps Sonicare possono essere un ottimo regalo per te e per la tua dolce metà. E con l’offerta Amazon, il risparmio è di gran lunga notevole, infatti avrai uno sconto maggiore del 50%. Non perdere tempo e non lasciarti sfuggire l’offerta.

