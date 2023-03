OFFERTA DI PRIMAVERA TOP: cuffie Soundcore con un RISPARMIO di 40€!

Le cuffie Soundcore sono scontate del 27%, grazie alle promozioni di primavera di Amazon

La settimana delle offerte di primavera Amazon è ufficialmente aperta, e le cuffie Soundcore sono state lanciate dal sito con uno sconto ghiotto: il 27% in meno, che ti permette di risparmiare ben 40€. Anziché 149,99€, le pagherai solo 109,99€.

Le occasioni non sono finite qui, infatti Amazon ti dà anche la possibilità di ricevere subito il prodotto, ma di pagarlo in comode rate mensili. Inoltre, la consegna è gratuita, quindi il risparmio è ancora più evidente.

Minimo storico per le cuffie Soundcore: poco più di 100€, grazie alla primavera di Amazon

Fatti un regalo, e scegli la qualità di queste cuffie Bluetooth Soundcore. Il sistema di cancellazione del rumore, completamente aggiornato, esclude una gamma più ampia di rumori, dai motori degli aerei, al pianto dei neonati. In questo modo potrai goderti il tuo spazio mentale personale ovunque tu vada. Potrai immergerti in una totale esperienza di relax e di intrattenimento, senza che il mondo esterno interferisca. Le Space Q45 con cancellazione adattiva del rumore selezionano automaticamente un livello adatto all’ambiente in cui ti trovi.

La batteria di queste cuffie è davvero formidabile. Con soli 5 minuti di carica, avrai 4 ore di riproduzione. Per non parlare, poi, della sua autonomia, che ti permetterà fino a 65 ore di riproduzione in modalità normale, con una sola ricarica. Anche se dovessi indossarle per un quantità di tempo sostanziale, non avvertirai alcun fastidio, perché queste cuffie offrono un equilibrio di design raffinato, struttura ergonomica e dettagli finalizzati ad aumentare il comfort, per una esperienza d’uso armonica. Grazie a Soundcore, inoltre, potrai anche avere una doppia connessione. Mantieni la connessione a due dispositivi con Bluetooth 5.3 e una connessione multipunto. In questo modo, potrai passare istantaneamente e facilmente dalla musica, alle chiamate, ai video e altro ancora su diversi dispositivi risparmiando tempo e fatica.

Acquista subito le cuffie Soundcore, approfittando dello sconto del 27%. Ricevile direttamente a casa tua, e risparmia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.