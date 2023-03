OFFERTA BOMBA DI PRIMAVERA: Samsung Galaxy Buds a 130 EURO IN MENO, corri!

Ancora per pochissimo gli auricolari wireless sono disponibili su Amazon con uno sconto pazzesco del 69%

Sono ufficialmente partite le Offerte di Primavera di Amazon e, tra tutte, non potete assolutamente perdervi la promozione superlativa sui Samsung Galaxy Buds Live! Oggi li trovate ad un prezzo pazzesco grazie ad uno sconto bomba del 69%.

Questo vuol dire che potrete acquistare le cuffiette wireless di ultima generazione a soli 59 euro, risparmiando addirittura 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’occasione è davvero eccezionale e gli auricolari già stanno andando a ruba, approfittatene subitissimo!

Samsung Galaxy Buds Live: massimo comfort e autonomia elevatissima

I Samsung Galaxy Buds Live si adagiano nell’orecchio con il massimo del comfort, così potrai indossarli tutto il giorno senza quasi accorgertene. In più, grazie al design Open-type senza cuscinetti In-Ear e con prese d’aria, la sensazione di avere le orecchie tappate è ridotta al minimo.

La cancellazione attiva del rumore permette di eliminare i rumori esterni e concentrarti solo su ciò che stai ascoltando. I dispositivi sono dotati di tre microfoni che migliorano la qualità della voce durante le chiamate, e di un accelerometro che ottimizza il segnale vocale filtrando i rumori esterni e concentrandosi sulla tua voce.

Ascoltare la tua musica preferita sarà eccezionale grazie alla profondità dei bassi migliorata dallo speaker da 12 mm e a un canale dedicato alle basse frequenze. Contemporaneamente il microfono rimane sempre attivo così da utilizzare la tua voce per controllare il meteo in qualsiasi momento, cambiare brano, inviare un messaggio e così via.

Allo stesso modo, le cuffie garantiscono un’autonomia elevatissima così da poterle utilizzare tutta la giornata senza preoccupazioni. Nello specifico offrono fino a 6 ore di ascolto non-stop, e fino a 21 ore di durata con custodia di ricarica.

Oggi i Samsung Galaxy Buds Live sono disponibili su Amazon con uno sconto bomba del 69%: potrai acquistare le cuffiette wireless di ultima generazione a soli 59 euro, risparmiando addirittura 130 euro sul prezzo di listino! Corri ad ordinarle, stanno andando a ruba!

