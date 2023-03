OFFERTA BOMBA DI PRIMAVERA: ancora per POCHE ORE Smart TV LG a 750 EURO IN MENO!

La tv da 48 pollici è in offerta eccezionale, approfittane il prima possibile

Vuoi trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica? Oggi su Amazon c’è quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Parliamo dello Smart TV LG OLED evo che ancora per pochissimo è in offerta bomba di Primavera con uno sconto straordinario del 44%.

Potrai acquistare il dispositivo da 48 pollici a soli 949 euro, risparmiando addirittura 750 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’occasione è davvero strepitosa ma attenzione: l’offerta è valida ancora per pochissime ore quindi corri ad ordinare la smart tv dei tuoi sogni!

Smart TV LG OLED evo: caratteristiche e funzionalità

La Smart TV LG OLED evo da 48 pollici ti permetterà di immergerti letteralmente nei tuoi film preferiti, offrendoti un’esperienza audiovisiva senza confronti.

Il processore più potente sviluppato da LG garantisce immagini iper-realistiche grazie alla mappatura dei toni dinamica su oltre 5000 zone per fotogramma. Gli amanti del cinema lo ameranno essendo è il primo televisore smart a supportare il Dolby Vision IQ con Precision Detail per immagini HDR dettagliate e con una profondità di colore eccezionale. L’audio non è da meno risultando coinvolgente ed immersivo in ogni occasione.

Il dispositivo è perfetto anche per un’esperienza gaming di nuova generazione avendo ben 4 porte compatibili HDMI 2.1 per giocare in 4K fino. In più è possibile utilizzare tantissimi servizi di streaming che trovi sulla piattaforma smart webOS di LG: Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay, Rakuten TV, NOW e così via.

Oltre ad essere super funzionale, la tv risulta essere un elemento di arredo fantastico. Ha un design minimalista perfetto in qualsiasi tipo di appartamento, con bordi infinitamente sottili che lo rendono elegante anche da spento.

La Smart TV LG OLED evo ancora per pochissimo è in offerta bomba di Primavera con uno sconto straordinario del 44%. Potrai acquistarla a soli 949 euro, risparmiando addirittura 750 euro sul prezzo di listino. Cosa aspetti? Corri ad ordinarla!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.