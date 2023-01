OFFERTA BOMBA di Amazon: sconto di 130 euro sulla Planetaria BOSCH

È la macchina da cucina perfetta che garantisce la preparazione di qualsiasi tipo di impasto

Gli appassionati di cucina in ascolto non potranno fare a meno di questo prodotto top di gamma da utilizzare per la preparazione di qualsiasi ricetta. Parliamo della Planetaria marcata Bosch, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%.

Pagherete l’articolo solo 199 euro, risparmiando ben 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso i punti di ritiro adibiti, ed in più potrete effettuare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Diventa uno chef professionista con la Planetaria Bosch

La Planetaria Bosch è la macchina da cucina perfetta che garantisce la preparazione di una serie vastissima di ricette grazie ad un’ampia gamma di accessori.

È dotata di un motore da 1000 W capace di lavorare impasti fino ad un kg sfruttando il suo movimento planetario 3D e la speciale forma della ciotola da 3.9 litri. Il Sistema EasyArm Lift permette di alzare il braccio premendo un pulsante e posizionare automaticamente la frusta.

Si ha la possibilità di scegliere tra 7 velocità, in base alla tipologia di impasto da preparare, mentre il controllo elettronico e l’avvio progressivo del movimento evita schizzi e dispersioni della farina.

Nella promozione sono inclusi diversi accessori in dotazione che rendono la Planetaria super versatile ed eclettica. Nello specifico parliamo di: un gancio per impasti duri, una frusta per impasti morbidi, una frusta in acciaio inox per montare tutti gli ingredienti, una taglierina con tre dischi per frantumare e grattugiare, un bicchiere frullatore in plastica da 1,5 litri, una ciotola in acciaio da 3,9 litri per lavorare fino a 2,7 kg di impasto per torte o 1,9 kg di impasto da lievitare.

La macchina è facilissima da pulire grazie alle sue superfici lisce e agli accessori da inserire anche in lavastoviglie. Ovviamente la sicurezza è garantita grazie alla protezione contro il surriscaldamento e all’assenza di materiali tossici in tutte le plastiche a contatto con il cibo.

Approfittate al più presto dell’offerta bomba su questo elettrodomestico da sogno! Ad oggi la Planetaria Bosch è disponibile su Amazon con uno sconto top del 40%, quindi a soli 199 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.