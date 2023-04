OFFERTA BOMBA: Bicicletta Elettrica Pieghevole a 200€ in MENO su Amazon

Bicicletta Elettrica Pieghevole per muoverti con più comodità e senza sforzi, ora a 200€ in meno su Amazon.

Se sei alla ricerca di una Bicicletta Elettrica Pieghevole di qualità, magari approfittando di qualche occasione lampo che ti faccia fare l’affare dell’anno, l’occasione che fa per te è qui, perché puoi trovare il modello a marchio HITWAY scontabile di 200€, grazie al coupon di Amazon.

Bicicletta Elettrica Pieghevole per spostamenti confortevoli e sostenibili

Si tratta di una delle migliori e-bike del momento, considerando che monta un ottimo motore da 250 W 36 V, che offre un’alimentazione elettrica tale da percorrere una pendenza massima di 25°.

A seconda della modalità utilizzata, ha un’autonomia compresa tra i 35 e i 90 km, con una ricarica completa che richiede tra le 4 e le 5 ore.

Questa Bicicletta Elettrica Pieghevole monta degli pneumatici davvero resistenti, che scongiureranno qualsiasi potenziale foratura.

Infatti, non avrai alcun problema a pedalare in montagna o in ambienti naturali in generale.

Il corpo della bici è in lega di alluminio, risultando particolarmente resistente ed è caratterizzato da un peso davvero minimo, di soli 26,6 kg. Il design permette di piegarla e di riporla facilmente.

Guidando in modalità manuale, utilizzerai il sistema di trasmissione a 7 rapporti, mentre, con la modalità supporto, potrai godere di un’esperienza di guida nuova e innovativa.

La comodità che caratterizza questo modello è davvero impressionante, considerando che monta ammortizzatori anteriori e del sedili, oltre che pneumatici a bassa pressione, che offrono un maggior equilibrio e stabilità sui terreni irregolari.

Anche i freni elettronici posteriori ed anteriori a disco fanno la loro parte, garantendo una frenata sempre sicura.

La Bicicletta Elettrica Pieghevole HITWAY è uno dei migliori modelli in circolazione, perché garantisce prestazioni ottime ed è offerto a un prezzo davvero top, considerando che è temporaneamente soggetto a una promozione, che ti farà risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino!

Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e acquista la tua e-bike pieghevole, ideale sia per gli spostamenti quotidiani in città che per le avventure nel verde.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.