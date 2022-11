Offerta BLACK FRIDAY: Smerigliatrice Angolare Bosch A META’ PREZZO

Leggera e compatta, offre eccellenti prestazioni soprattutto nelle attività che comportano lavori di finitura

Estremamente compatta e semplice da impugnare, la Smerigliatrice Angolare Bosch Professional è perfetta sia per i professionisti del settore che per chi ama i lavori fai da te. In occasione della Settimana del Black Friday, su Amazon l’utensile è disponibile a metà prezzo grazie ad uno sconto bomba del 51%.

La spedizione è completamente gratuita e con l’acquisto del prodotto si ha accesso anche ad una promozione aggiuntiva che consente di attivare o estendere gratuitamente per 12 mesi del proprio abbonamento Amazon Prime oltre ad ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Smerigliatrice Angolare Bosch Professional: caratteristiche e funzionalità

La smerigliatrice angolare GWS 7-125 Professional Bosch è concepita per dischi e platorelli in gomma da 125 mm di diametro. È è dotata di un potente motore da 720 Watt, che consente l’impiego continuo. La potenza erogata dell’utensile è pari a 300 Watt; il numero di giri a vuoto è di 11.000 giri/min. Grazie a tali caratteristiche, i professionisti dispongono di una smerigliatrice angolare adatta anche per le applicazioni più impegnative.

Ha un peso di soli 1,9 kg quindi è ideale per i lavori anche in punti difficili, ad esempio su scale o impalcature. Inoltre presenta un’impugnatura molto compatta così da consentire il massimo comfort in tutte le situazioni, e le prese d’aria sono studiate per utilizzarla a lungo senza rischi di surriscaldamento.

Nonostante la struttura compatta, l’attrezzo della Bosch offre eccellenti prestazioni soprattutto nelle attività che comportano lavori di finitura, come nel caso di falegnami, montatori, installatori ed elettricisti. Con questo strumento è possibile, ad esempio, tagliare a misura tubi in acciaio e profili in alluminio, rimuovere cordoni di saldatura, sbavare spigoli ed elementi sagomati o anche rimuovere vernice e ruggine da vecchie scale e da altri elementi in metallo.

L’offerta di Amazon è, quindi, eccezionale: in occasione della Settimana del Black Friday, la Smerigliatrice angolare della Bosch è acquistabile a metà prezzo grazie ad uno sconto bomba del 51%. Ad un prezzo minimo avrete a disposizione un utensile super professionale, versatile ed estremamente comodo da utilizzare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.