OFFERTA AMAZON sullo Scaldamani ricaricabile (che è anche Power Bank tascabile!)

Mai più mani congelate neanche durante le vostre escursioni sotto la neve

Le mani ghiacciate sono una costante per chi ama praticare anche d’inverno il camping, l’escursionismo o in generale le attività all’aria aperta. Lo Scaldamani Ricaricabile marcato Unigear è la soluzione a tutti i vostri problemi! In occasione della Settimana del Black Friday è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, quindi a soli 23,99 euro.

Un prezzo super conveniente per un dispositivo che, oltre a fungere da scaldamani, può essere utilizzato anche come caricatore portatile per iPhone e Android.

Scaldamani Ricaricabile Unigear: caratteristiche e funzionalità

Grazie a sistemi innovativi di ultima generazione, lo scaldamani Unigear fornisce calore su entrambi i lati alle mani in soli 3 secondi. È dotato di una doppia batteria di grado A e di un innovativo schermo digitale a LED per mostrare il livello di carica e l’intervallo di temperatura. È possibile decidere autonomamente il livello di calore in un intervallo di temperatura di 35-55 gradi. Con una carica di 2-3 ore è assicurato un funzionamento che va dalle 4 alle 8 ore consecutive.

Importante sottolineare che, a differenza di altri scaldamani ricaricabile, questo dispositivo è munito di un’assicurazione commerciale globale: la batteria ha 3 sensori di temperatura integrati per garantire la massima sicurezza durante l’uso. Inoltre le sue superfici sono realizzate in alluminio aeronautico con un’eccellente conduttività termica e prestazioni di dissipazione del calore.

Come se non bastasse, questo prodotto Unigear oltre a scaldare le mani in pochi secondi, può fungere anche da caricatore portatile per iPhone e Android: è dotato di un’uscita USB di tipo C, un’uscita USB classica e una porta di ricarica micro-USB.

In occasione della Settimana del Black Friday, l’utilissimo scaldamani Unigear è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, quindi a soli 23,99 euro. Se avete in programma un campeggio notturno o un’escursione sotto la neve, è l’accessorio che non potete non portare con voi!

