OFFERT SPECIALE sul Tapis roulant Diadora, l’alleato perfetto per tornare in forma!

Nonostante le dimensioni ridotte, è dotato di tutti gli accessori e i programmi per un allenamento corretto e diversificato

Non vedete l’ora di smaltire tutte le calorie accumulate in queste vacanze ma non avete tempo di andare in palestra? Il problema è risolto con il Tapis roulant marcato Diadora Fitness, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Inoltre con l’acquisto si ha diritto ad un’ulteriore promozione con la quale poter attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Rimettersi in forma con il Tapis roulant marcato Diadora Fitness

Correre o camminare sul Tapis roulant marcato Diadora Fitness permette di migliorare la capacità polmonare e di raggiungere una buona forma fisica, tonificando in maniera uniforme tutto l’apparato muscolare.

L’attrezzo è già assemblato quindi non è necessario nessun montaggio in particolare. Le dimensioni ridotte (68 x 148 x 127 cm) lo rendono molto poco ingombrante tanto che può essere facilmente riposto in un angolo a casa. Tra l’altro le ruote di trasporto consentono un spostamento rapido e veloce.

Nonostante le misure contenute, il tappeto è dotato di tutti gli accessori necessari per un corretto e diversificato allenamento. È possibile scegliere tra 4 programmi di velocità e 3 programmi target con rilevazione di calorie, tempo, distanza e battito cardiaco. Anche la sicurezza è garantita con una speciale chiave che permette di fermare immediatamente il nastro da corsa in ogni momento.

È bene specificare che l’attrezzo supporta un peso massimo di 100 chili e che la più alta velocità che si può raggiungere è di 13 km orari. Se dall’anno nuovo volete rimettervi in forma, approfittate di questa speciale promozione Amazon: il Tapis roulant marcato Diadora Fitness ad oggi è in offerta speciale con uno sconto del 10%. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.