OCCASIONE: Samsung Galaxy M13 A MENO di 200 euro!

Acquista ora su Amazon lo smartphone Samsung Galaxy M13 ad un ottimo prezzo.

Vuoi, per te o per un familiare, uno smartphone dalle buone caratteristiche, ad un prezzo conveniente e firmato Samsung Galaxy? Ecco per te il Samsung Galaxy M13 che adesso su Amazon ti costa solamente 199 euro.

Samsung Galaxy M13 a men di 200 euro: PREZZO STRACONVENIENTE!

Questo smartphone firmato Samsung dispone di un fantastico display Infinity-V da 6.6 pollici, non solo perché la tecnologia FHD+ dello smartphone Android rendono i contenuti di tutti i giorni nitidi, definiti e chiari.

I nuovi Samsung Galaxy M13 combinano la potenza di elaborazione Octa Core e 4GB di RAM per donarti un’energia senza limiti, ottimo per tutte le tue attività. E poi con questo telefono scatti momenti memorabili con dettagli nitidi grazie alla fotocamera principale da 50MP. Non solo espandi l’angolo di visione con la fotocamera Ultra-grandangolare e regola la profondità di campo dei tuoi scatti grazie alla fotocamera di profondità.

Il design di qualità di Galaxy M13 è dotato di bordi morbidi e arrotondati e di un telaio centrale che ospita la fotocamera dal look minimal; per stare sempre al passo col tuo stile, scegli tra la gamma di colori lo smartphone che più si adatta a te. Con 128 GB di memoria interna per foto e video, oltre al supporto espandibile per scheda microSD fino a 1TB, avrai tanto spazio per archiviare i tuoi momenti preziosi. Inoltre con una batteria da 5000 mAh ti durerà tutto il giorno.

Acquista ora su Amazon lo smartphone Samsung Galaxy M13 ad un ottimo prezzo. Fallo ora prima che i pezzi disponibili finiscano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.