OCCASIONE IMPERDIBILE: iPad 2022 a poco più di 500€

La rivoluzione degli iPad Apple è arrivata, e Amazon lo offre ad un prezzo davvero conveniente: iPad 2022 a soli 534,00€!

La tecnologia è di casa, in casa Apple, e farsi scappare questa offerta è davvero da folli. Potrai accaparrarti, solo su Amazon, l’iPad 2022 da 64 GB, a soli 534,00€. Il risparmio non ti basta? Sappi che potrai acquistare il prodotto usato, ma in ottime condizioni, e pagarlo meno di 500€. Offerte folli che su Amazon, che ti permette anche di pagare il tutto in comode rate mensili, con Cofidis.

iPad è lo strumento che ti fa sempre compagnia, ovunque tu ti trovi, e che permette di liberare la tua fantasia e la tua creatività. E’ coloratissimo e ha un display Liquid Retina da 10,9″.

L’iPad 2022 da 64GB multitasking: colora le tue esperienze quotidiane

La batteria dura un giorno intero, e con il potente chip A14 Bionic, puoi lavorare in multitasking con tutta velocità. Con Apple Pencil, puoi disegnare, divertirti ad esprimere i tuoi pensieri in maniera originale. Puoi scattare belle foto ed immortalare bei momenti, con 12MP di fotocamera posteriore e grandangolo.

Resta connesso ovunque tu sia, con 5G e Wi-Fi 6, che rendono il tuo dispositivo ultra veloce e e rapido. L’iPad è a metà tra un PC e uno smartophone, e ha tutti i comfort possibili per permetterti di lavorare, di intrattenerti, di rilassarti, a casa o in mobilità.

Puoi guardare un bel film, puoi seguire una serie tv, una partita su un display che rende il tutto più attraente, per via della sua massima qualità. Inoltre, l’iPad è compatibile con Apple Pencil 4 e Magic Keyboard Folio.

Poco più di 500€ per tutto questo, ma è possibile? Con Amazon, lo è. Questo prodotto ha messo d’accordo tutti i clienti del sito che lo hanno già acquistato e provato, e lo hanno descritto come un iPad bello nel design, ed efficiente nel sistema. Non vedi l’ora di provarlo anche tu? Corri sul sito, e acquistalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.