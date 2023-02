OCCASIONE: hard disk esterno a soli 20 euro su Amazon

Con soli 20,31 euro avrai un hard disk esterno davvero utilissimo. Acquistalo ora su Amazon.

Non sai più dove archiviare i tuoi file digitali? Abbiamo quello che fa per te: un hard disk esterno ad un prezzo assurdo che puoi acquistare ora su Amazon a soli 20,31 euro grazie allo sconto del 38% che ti fa risparmiare oltre 12 euro.

Hard disk esterno ultra sottile e compatto da 160 GB

Il modo migliore per conservare i tuoi documenti di lavoro, le tue foto e tutti i tuoi dati digitali è quello di archiviarli in un hard disk esterno. Quello che abbiamo scovato per te è un prodotto davvero ottimo oltre che compatto ed anche molto economico.

SI tratta di un hard disk compatibile con vari tipi dispositivi come tv , pc Windows, Mac, Linux o sistema operativo Android. Il suo design è minimale e ultra sottile così che non ti peserà portarlo con te. Inoltre non necessita di alcun programma di installazione o di configurazione del software. Al tempo stesso è robusto e duraturo nel tempo e anche impermeabile.

Questo hard disk esterno funziona con USB 3.0 e retrocompatibile con USB 2.0 per trasferimento di dati molto veloce, ovvero fino a 5 Gbps, circa dieci volte più veloce dello standard USB 2.0. Quindi a casa tua arriverà: 1 disco rigido portatile, 1 cavo USB 3.0, 1 manuale utente e anche 3 anni di garanzia del produttore.

Cosa aspetti? Con soli 20,31 euro avrai un hard disk esterno davvero utilissimo. Acquistalo ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.