Occasione da BLACK FRIDAY: stampa i tuoi ricordi con la stampante per smartphone

La stampante per smartphone Liene stampa i tuoi ricordi in pochi semplici passi

Con l’avvento della tecnologia, è andata perdendosi l’usanza di stampare le foto. Recuperala, con la stampante per smartphone fotografica. Ora, con il Black Friday, potrai acquistarla su Amazon a soli 126,64 €. Corri a scoprire il super sconto.

La stampante fotografica mobile utilizza la nuova tecnologia di stampa a sublimazione termica a tre colori (giallo, magenta e ciano), chiamata anche 4Pass, grazie alla quale i coloranti possono penetrare in profondità nella carta e rendere le foto vibranti. L’ultimo strato della stampa protegge la copertina dall’acqua, dai graffi e dallo scolorimento dell’immagine.

Vuoi stampare le foto ma non hai Internet ? Liene stampante fotografica ha trasformato la stampante in un hotspot Wi-Fi, è possibile connettersi direttamente a questa stampante fotografica Wi-Fi senza altre reti, anche questo design avanzato supera in confronto al Bluetooth o alla connessione della porta senza danneggiare il tuo dispositivo, Liene stampante fotografica istantanea supporta fino a 5 dispositivi da collegare contemporaneamente.

Le tue foto a portata di mano, con la stampante fotografica per smartphone

Non c’è bisogno di andare al negozio di foto, goditi la libertà di stampa. Liene stampante fotografica 4×6‘’ è progettata per tutti, quindi è compatibile con IOS, Android, laptop e PC. Non è solo una stampante fotografica per smartphone, ma anche una buona scelta per il PC cablato. Cerca i passi per stampare via USB nel manuale della stampante, le tue foto prenderanno vita davanti ai tuoi occhi in pochi passi.

Dall’app – Liene Photo, puoi decorare e modificare i tuoi ricordi con cornici e filtri. La funzione di stampa di foto ID/visto è più conveniente ed economica. Stampa le tue foto ovunque e in qualsiasi momento se necessario, conserva tutti i tuoi bei momenti! Stampante fotografica mobile Liene – Perfetta per creativi, famiglie e bambini di tutte le età. La stampante fotografica istantanea WiFi viene fornita con un set di 20 carte fotografiche specialmente per la sublimazione e 1 cartuccia d’inchiostro. Carte foto 10x15cm – 4×6” il formato cartolina, è un formato ideale per stampare i vostri ricordi più belli.

Bastano pochi semplici passi per far prendere vita ai tuoi ricordi. La stampante per smartphone è pratica e veloce da utilizzare. Portala sempre con te, grazie all’offerta del Black friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.