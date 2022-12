Nuovo Kindle, leggi in modo GREEN

Immergiti nella lettura: prenditi una pausa da messaggi, e-mail e social network acquistando ora su Amazon il nuovo Kindle.

La lettura è un piacere unico, è un modo per rilassarsi e conoscere. Molto meglio se lo fai pensando anche all’ambiente. Con il nuovo Kindle puoi farlo. Acquistalo ora su Amazon.

Leggere su un dispositivo come Kindle dona il piacere della lettura avendo sempre con sé un’intera libreria.

Il piacere sempre a portata di mano con il nuovo Kindle

Il nuovo Kindle è più compatto e leggero rispetto alla versione precedente. Grazie allo schermo ad alta risoluzione da 300 ppi consente di visualizzare immagini e testi in maniera molto più nitida. Non solo lo schermo è anche antiriflesso e questo consente di leggere comodamente proprio come se stessi leggendo sulla carta stampata.

E poi grazie alla luce frontale regolabile e alla modalità scura con il nuovo Kindle leggerai senza affaticare minimamente i tuoi occhi, sia di giorno e di notte. Inoltre questo nuovo dispositivi per la lettura presenta una maggiore durata della batteria rispetto alle precedenti versioni. Con una singola ricarica, mediante il caricabatterie USB-C, potrai leggere per un periodo fino a 6 settimane.

Il nuovo Kindle ha una capacità di archiviazione doppia rispetto al modello della generazione precedente. Potrai archiviare migliaia di libri grazie ai 16 GB di spazio a tua disposizione. E poi con Kindle Unlimited ottieni un accesso illimitato a milioni di libri e molti altri contenuti. Questo Kindle è un prodotto assolutamente sostenibile non solo perché eviterà l’impiego della carta e quindi l’abbattimento degli alberi ma anche perché è realizzato con plastica riciclata e il 90% dei magnesio impiegato è riciclato.

