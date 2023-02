Nuovo elettrodomestico Moulinex: prezzo così basso da andare a ruba

Non portare più in tavola piatti banali, e riscopri la praticità unita alla bontà, grazie al Moulinex Multicooker

Ami la cucina ma hai poco tempo a disposizione? Vuoi portare bei piatti a tavola ma non te la cavi molto bene ai fornelli? Non temere, perché da oggi c’è la soluzione adatta a te. Moulinex Multicooker Turbo Cuisine Risparmia più della metà del prezzo di vendita di partenzaè il robot che soddisfa le tue esigenze e ti trasforma in una cuoca modello. E non crederai alle tue orecchie, ma Amazon sta lanciando, proprio ora, e per pochi giorni ancora, un’offerta che vede il prodotto scontato del 59%. , ed acquista questo fantastico elettrodomestico Moulinex.

La pentola a pressione Moulinex Turbo Cuisine è dotata di tecnologia Spherical Cooking Bowl, che assicura una superficie riscaldata più ampia e una diffusione e circolazione ottimale del calore. Questo elettrodomestico super funzionale potrà essere tuo a soli 119,99€. E’ uno sconto da far girare la testa.

Trasforma il tuo modo di pensare la cucina, con Moulinex Multicooker Turbo Cuisine

Grazie alla tecnologia di cottura a pressione ultra rapida, cucini fino a 3 volte più velocemente rispetto alla cottura con un accessorio da cucina tradizionale su gas o piastre elettriche. Così facendo, rispamierai sia tempo che energia elettrica. E’ la pentola magica che preparerà piatti che ti stregheranno.

Inoltre, cosa di fondamentale importanza è il fatto di riuscire a compensare per altri elettrodomestici. La funzione del Moulinex Multicooker è talmente potente da avere 10 programmi di cottura automatici: Cottura in umido, Zuppe, Frittura, Cottura al forno, Sottovuoto e cottura lenta, Porridge, Yogurt e fermentati, Riscaldamento, Modalità Chef regolabile.

Non dovrai più avere il banco da cucina colmo di elettrodomestici diversi, ma ti basterà averne uno solo, ovvero il Turbo Cuisine di Moulinex. Puoi sbizzarrirti con le ricette anche quando non hai molto tempo per seguirne la preparazione, grazie alla cottura automatica senza bisogno di supervisione, all’avvio ritardato fino a 12 ore e al mantenimento al caldo fino a 24 ore.

Moulinex Multicooker diventerà il tuo braccio destro in cucina. Non porterai più in tavola piatti banali e dal gusto spento, ma solo ricette appetitose, gustose, uniche. I tuoi ospiti non vedranno loro di assaporare i manicaretti sfornati da Moulinex. Per questo, approfitta del super sconto Amazon, e risparmia sull’acquisto del tuo elettrodomestico del cuore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.