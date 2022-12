Nuovo Echo Dot a META’ PREZZO su Amazon

Acquista o regala il nuovo Echo Dot di 5° generazione a metà prezzo su Amazon.

Con lo sconto del 50% questo nuovo Echo Dot di 5° generazione diventa davvero un prodotto imperdibile per te ma anche come idea regalo. Hai capito benissimo, su Amazon lo paghi praticamente a metà prezzo ovvero solo 29,99 euro.

Questo altoparlante intelligente con integrata Alexa in un elegante color antracite sarà il regalo più apprezzato di questo Natale 2022.

Nuovo Echo Dot di 5° generazione, goditi la musica come non hai mai fatto

Questa versione aggiornata di Echo Dot presenta il migliore audio di sempre e regala un’esperienza di audio unica e migliorata rispetto alle precedenti versioni. Voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa.

Alexa sarà sempre pronta ad aiutarti. Chiedile le previsioni del tempo, imposta dei timer con la tua voce e ricevi tutte risposte che ti occorrono per affrontare la giornata. Hai bisogno di qualche minuto in più al mattino? Puoi semplicemente toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia.

Gestirai la tua casa in tutta comodità, controllando tutti i tuoi dispositivi intelligenti senza muovere un solo dito. Grazie poi ai sensori di temperatura integrati potrai creare una tua personale routine facendo attivare, per esempio, un ventilatore intelligente quando la temperatura va sopra il livello desiderato o al contrario attivando il sistema di riscaldamento quando i gradi scendono al di sotto di una certa soglia.

Echo Dot è progettato anche per tutelare la tua privacy in quanto dotato di diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Inoltre progettando questo dispositivo, è stata tenuta in considerazione la sostenibilità. Difatti il 99% dell’imballaggio del dispositivo proviene da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il 95% del tessuto proviene da tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica proviene da plastica riciclata post-consumo.

Acquistare o regalare il nuovo Echo Dot di 5° generazione significa spendere poco, avere a disposizione un valido aiutante i casa e optare per una soluzione sostenibile. Cosa aspetti acquistalo ora su Amazon a metà prezzo. Ti costerà solo 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.