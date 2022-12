SALVA la tua TV con il nuovo Decoder Digitale Terrestre!

Chi ha paura dello switch-off? È più vicino di quanto pensi: acquista il nuovo decoder digitale terrestre già aggiornato e che non ha bisogno di alcuna modifica ulteriore. Pronto per essere usato, piccolo e compatto!

Arriva a grandi passi gennaio, e con lui lo switch-off totale previsto per il vecchio digitale terrestre. Ebbene sì, da Gennaio 2023 le vecchie televisioni acquistate prima di dicembre 2018 diventeranno obsolete al 100%, non prenderanno più alcun canale e saranno veri e propri… pezzi da museo. Non sei costretto però a cambiare televisione e a comprarne una nuova, soprattutto se la tua è ancora funzionante: ti basterà spendere 23.99€ per non incorrere in alcun problema.

Il Decoder DVB-T2 HD 1080p ha sintonizzazione automatica e riceve tutti i canali gratuiti. Massima semplicità di utilizzo, sintonizzazione automatica alla prima accensione e tante funzioni in più: controllo parentela, riproduzione di musica e video da chiavetta USB e meteo da consultare.

Scopri tutti gli accessori inclusi

Al momento dell’acquisto riceverai il decoder, la scatola originale, il telecomando, le istruzioni in italiano. Dovrai metterci in più solo le batterie e il cavo HDMI non incluso nella confezione. Il decoder è già aggiornato alle novità del 2023 e non necessita di alcuna operazione ulteriore: pronto da installare. Nessun problema Canali Mediaset HD (è compatibile con il definitivo passaggio del 21 Dicembre 2022, Audio Dolby-Digital+).

Cosa aspetti? Risparmia il 20% dal prezzo di listino e acquista il nuovo decoder digitale terrestre a soli 23.99€ per non buttare via la tua vecchia televisione. Lo switch-off totale è vicinissimo e non puoi davvero farti trovare impreparato a questo enorme cambiamento: in fondo, bastano poco più di venti euro per risolvere ogni problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.