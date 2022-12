La TV non funziona più: scopri il NUOVO DECODER 4K

Siamo ufficialmente al giro di boa, e il vecchio televisore già non riceve più i canali in HD: per non rimanere completamente al buio in previsione dello switch off, acquista questo incredibile decoder digitale terrestre in 4K.

Non si parla d’altro, e in effetti i tempi ormai sono maturi: dal 21 dicembre è ufficialmente iniziata la transizione verso lo switch off totale che ci sarà a partire da gennaio 2023. In poche parole, tutti i televisori acquistati prima di dicembre 2018 diventeranno pezzi da museo. Ma puoi evitare tutto questo acquistando un nuovo decoder, e in particolare questo decoder GT MEDIA che trasmette anche in 4K ed è satellitare, ricevitore DVB-T2, S2X e lettore di smart card. Un unico accessorio per tante funzionalità.

Con il decoder V8 UHD di GTMEDIA avrai tutto il mondo dell’intrattenimento a tua disposizione, senza preoccuparti minimamente del passaggio al nuovo segnale del digitale terrestre. GT MEDIA V8 UHD è l’ultima versione del decoder 4K Ultra HD che supporta la ricezione di un’ampia gamma di canali di segnale, compresi i segnali televisivi satellitari, digitali terrestri e via cavo.

Anche con slot per schede CA

Il ricevitore satellitare digitale V8 UHD è inoltre dotato di uno slot per schede CA che supporta molti tipi di schede CA. (Accessori senza scheda CA). È più reattivo, più stabile, supporta più funzioni e si adatta a futuri cambiamenti di formato. Incluso nella confezione anche il nuovo telecomando con pulsante di apprendimento, che permette di apprendere i tasti del telecomando del televisore in modo da poter controllare il decoder V8-UHD e il televisore contemporaneamente tramite un unico telecomando.

Cosa aspetti? Acquista subito il nuovo decoder per ricevere canali in 4K e soprattutto per non farti trovare impreparato al passaggio del nuovo digitale terrestre. Tuo su Amazon a soli 66.99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.