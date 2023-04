NUOVISSIMO iPhone 14 Plus Giallo, OTTIMO PREZZO!

Il prezzo è ottimo infatti hai la possibilità di risparmiare ben 100 euro. Metti subito nel tuo carrello Amazon iPhone 14 Plus Giallo restano gli ultimi pezzi.

Questo iPhone è davvero un sogno e susciterà l’invidia di tutti i tuoi amici! Acquista ora su Amazon il nuovissimo iPhone 14 Plus nell’inedita colorazione gialla. Questo è proprio il momento giusto per sostituire il tuo vecchio telefono anche perché adesso hai anche la possibilità di usufruire di uno sconto che ti fa risparmiare 100 euro dall’attuale costo di mercato.

Amazon ti da la possibilità di acquistare questo smartphone esclusivo pagandolo in comode e piccole rate mensili.

Il nuovissimo iPhone 14 Plus non è solo uno smartphone, è molto ma molto di più!

Se ti piace farti notare e non passare inosservato questo è proprio quello che fa per te, non solo perché acquistando iPhone 14 Plus ti porti a casa uno smartphone ovviamente unico e ultrafunzionale. Ecco tutte le sue caratteristiche.

Display Super Retina XDR da 6,7 pollici .

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 26 ore di riproduzione video.

Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore.

Chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e reti cellulari 5G ultrarapide.

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce.

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi.

Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Funzioni di sicurezza: SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti .

iOS 16 che ti da ancora più modi per comunicare e condividere, e per rendere il tuo iPhone sempre più tuo.

