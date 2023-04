Notebook MSI GF63 TI COSTA 200 euro in meno su Amazon!

Approfittane ora che hai la possibilità di risparmiare ben 200 euro, acquista ora su Amazon il notebook MSI e dilaziona il pagamento!

Il tuo pc ti ha mollato di colpo oppure è così obsoleto che non lo sopporti più? Sei nel posto giusto, abbiamo scovato per te un’offerta davvero interessante. Ora puoi acquistare su Amazon il notebook MSI GF63 con uno sconto che ti farà risparmiare ben 200 euro.

E per non risentire minimamente della spesa Amazon ti da la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili.

Il notebook MSI GF63 è davvero una bomba per il gaming e molto altro!

Il notebook MSI GF83 è dotato del più recente processore Intel Core i7 di 11a generazione. Questo ti offre un aumento delle prestazioni fino al 40% in più rispetto alla generazione precedente. Ma non finisce qui perché ottieni una maggiore potenza con 8 core e frequenza turbo dual core fino a 4.6 GHz per massimizzare l’efficienza nel gioco, il lavoro multi-task e la produttività.

Le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 30 alimentano i laptop più veloci del mondo per gamers e creators; sono costruiti con Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, per offrirti la grafica ray-tracing più realistica e funzionalità IA all’avanguardia come NVIDIA DLSS. Inoltre, le tecnologie Max-Q liberano la potenza dell’IA per realizzare laptop sottili e ad alte prestazioni, più veloci e migliori che mai.

E poi questo portatile è stato ottimizzato per essere notevolmente più silenzioso e più fresco anche sotto carico, integrandosi facilmente in qualsiasi tipo di ambiente. Dotato poi di un display molto sottile da 144 Hz IPS, con una velocità e definizione senza precedenti. Design in alluminio spazzolato sottile e leggero con la parte superiore metallica e copertura della tastiera abbinate a un’esclusiva ventilazione a forma di X nascosta sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.