Notebook HP ricondizionato 14″: PREZZO FOLLE + coupon da 50 euro

Questo notebook HP ricondizionato è davvero un prodotto imperdibile tanto per la qualità tanto per il prezzo a cui puoi acquistarlo ora su Amazon.

Lavori tanto al computer? Abbiamo scovato qualcosa che fa decisamente al caso tuo, un prodotto dalle ottime prestazioni e dal prezzo assolutamente bass0. Ti proponiamo questo notebook HP ricondizionato, praticamente come nuovo, che puoi acquistare ora su Amazon risparmiando 50 euro grazie ad un esclusivo coupon sconto.

In pratica dal prezzo iniziale di 379,99 euro grazie al coupon, che dovrai ricordare di spuntare al momento di metterlo nel carrello Amazon, lo pagherai solo 329,99 euro.

Notebook HP ricondizionato, le prestazioni di un prodotto nuovo ma ad un prezzo “vecchio”

Il notebook HP ricondizionato che ti proponiamo dispone di:

display HD da 14 pollici

Intel Core i5 (clock di base 2,60 GHz, boost clock fino a 3,20 GHz, 2 core)

Ram da 16Gb DDR3

SSD 512Gb

Win 11 pro + OFFICE 2021 Professional.

Tutto questo corredato ovviamente da garanzia ufficiale HP unitamente a qualsiasi tipo di assistenza online. Grazie al processore Intel Core i5 e all’SSD M.2 Nvme da 256Gb + Ssd Sata da 256Gbquesto notebook è in grado di garantirti delle performance davvero uniche in ogni ambito lavorativo. Grazie anche a una scheda grafica Intel HD 520 e uno schermo opaco HD da 14 pollici (1366 x 768) perfetto per non sforzare troppo la vista ma anche pratico da portare e usare praticamente ovunque.

Dotato di una tastiera di dimensioni standard con tastierino numerico e TouchPad con supporto gesti multi-touch e una batteria HP interna Long Life, con 3 celle, agli ioni di litio e 41 Wh. Il notebook HP ricondizionato è preconfigurato e testato, questo include i software windows 11 Pro e Office 2021 Professional.

