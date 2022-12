Notebook Asus: risparmia quasi 300 euro su Amazon

Acquista il notebook Asus ora su Amazon e con il 30% di sconto lo paghi solo 629 euro.

Il marchio Asus è da sempre sinonimo di qualità nell’ambito dell’elettronica, in particolar modo i computer. E se ti dicessi che adesso puoi acquistare su Amazon un notebook Asus con il 30% di sconto e risparmiare quasi 300 euro ci crederesti?

Faresti proprio bene a crederci e a mettere in fretta questo prodotto nel tuo carrello perché è proprio così. Può essere tuo un notebook con schermo da 15,6 pollici, Intel Core 11esima generazione I7-1165G7, Ram 8Gb, 512Gb Ssd Pcie, Grafica Intel Iris Xe e Windows 11 Home a soli 629 euro.

Alte prestazioni e un piccolo prezzo per questo notebook Asus

Questo notebook Asus presenta un display NanoEdge, di 15,6 pollici, dai bordi sottili con un rapporto schermo-corpo dell’85%, un peso complessivo di 1,8 chilogrammi e uno spessore di 19,9 millimetri. Questi numeri consentono di portalo sempre con te praticamente ovunque, in viaggio, in ufficio, all’università o in vacanza.

Dispone di un completo set di porte I/O inclusi lettore micro SD e porta USB 3.2 Type-C per semplificare al massimo la connessione dei tuoi dispositivi. Presente anche una webcam interna HD 720p perfetta per le tue call di lavoro e non solo.

Disporre di questo notebook significa dotarsi di prestazioni all’avanguardia grazie ad un processore Intel Core di undicesima generazione i7-1165G7, con scheda grafica integrata Intel Iris Xe, RAM da 8GB e SSD PCIE da 512GB

Grazie poi a Windows 11 potrai godere di una nuova esperienza di utilizzo grazie appunto ad un sistema operativo completamente reinventato e semplificato. E poi connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più.

Questo notebook Asus è perfetto per chi cerca produttività e versatilità in un pc che risulti essere all’avanguardia. Adatto a multitasking produttivo, editing multimediale ma anche a gaming occasionale. Acquistalo ora su Amazon e con il 30% di sconto lo paghi solo 629 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.