Notebook ASUS da 15,6 pollici, risparmia 150 euro su Amazon

Non aspettare oltre, questo prezzo non durerà in eterno! Acquista ora su Amazon il notebook ASUS per risparmiare ben 150 euro.

Abbiamo scovato per te un vero gioiellino! Il notebook ASUS Vivobook 15 F1502ZA-EJ768W da 15,6 pollici ti costerà 150 euro in meno se lo acquisti ora su Amazon.

Se stai pensando di sostituire il tuo vecchio pc per acquistarne uno veloce, efficiente, compatto e dalle prestazioni elevate devi assolutamente approfittare di questa offerta. Dal costo iniziale di 749 euro grazie allo sconto esclusivo Amazon del 20% pagherai questo notebook solamente 599 euro.

Notebook ASUS è monitor da 15,6 pollici, FHD Anti-Glare, Intel Core 12esima generazione i5-1240P, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE e Windows 11

Per i carichi di lavoro più impegnativi, l’ultimo processore Intel Core i5 di 12esima generazione è significativamente più veloce della generazione precedente. Inoltre, grazie a 8 GB di memoria veloce e ai 512 GB di spazio di archiviazione SSD, con questo notebook ASUS disporrai sempre di tutta la potenza necessaria qualsiasi siano le tue esigenze.

Il notebook F1502 offre un’eccezionale dissipazione del calore grazie a due heat pipe potenziate e a una nuova ventola IceBlades che accelera il trasferimento del calore. La cerniera a 180° rende molto più semplice la condivisione con chi ti sta intorno. E ancora disporrai di una nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più.

E poi come ultima chicca per mantenere l’igiene del tuo portatile, è stato introdotto ASUS Antibacterial Guard, uno speciale trattamento della superficie che tiene lontani i batteri.

