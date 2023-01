Non sai mai dove posizionare lo smartphone per usarlo comodamente? Questo prodotto fa al caso tuo

Ammettilo sarà capitato anche a te di non sapere proprio dove posizionare il tuo smartphone quando sei alla scrivania o a letto. Abbiamo l’oggetto che fa per te, si tratta di un portacellulare da scrivania, da tavolo e anche da letto, in pratica ovunque tu ti trovi potrai usare il tuo smartphone senza doverlo tenere in mano. Puoi acquistarlo ora su Amazon e con uno sconto del 24% pagarlo solamente euro 15,27 euro.

Mai più la scomodità di dover tenere lo smartphone in mano con questo fantastico ed economico portacellulare da scrivania.

Il portacellulare proposto presenta un’asta lunga 85 centimetri realizzata in lega di alluminio e magnesio di alta qualità molto flessibilità. Proprio questa flessibilità ti consentirà di sistemare l’asta come ti è più comodo. Questo poi migliora la stabilità, la durata e la flessibilità del supporto del telefono. È possibile difatti regolarne facilmente la forma e l’orientamento senza piegare o inclinare il telefono quando è montato.

Questo supporto per cellulare presenta una base di fissaggio molto grande e robusta che non solo non si rompe facilmente ma si adatta ad un ancoraggio su tante superfici, difatti i morsetti della base si aprono fino ad un’ampiezza di 7,5 cm. Questo permette un montaggio sul bordo della maggior parte dei comodini, delle scrivanie, dei banconi della cucina, dei tapis roulant, del letto ecc. Ma non solo è anche dotato di un cuscinetto protettivo antiscivolo per garantire una presa stabile senza però graffiare l’area di presa.

La testa a sfera girevole a 360 gradi e l’asta flessibile offrono l’angolo di comfort migliore per quello che stai facendo in quel momento. Puoi leggere, guardare video, registrare video, effettuare videochiamate senza dover tenere il mano. La larghezza massima della clip è di 10 cm e questo rende il portacellulare compatibile praticamente con tutti gli smartphone presenti in commercio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.