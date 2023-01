Non sai mai dove mettere le tue cose quando ti alleni? Te lo diciamo noi

Basta non sapere mai dove mettere le tue cose mentre pratichi sport, acquista su Amazon la fascia da braccio per cellulare a soli 13,99 euro.

Se ti piace fare sport devi necessariamente disporre del giusto equipaggiamento. Per questo abbiamo cercato per te qualcosa di davvero utile: la fascia da braccio per cellulare. Puoi acquistarla ora su Amazon ad un prezzo scontato del 33%.

Grazie a questo sconto esclusivo, che trovi solo su Amazon, praticamente ti costerà solamente 13,99 euro.

La fascia da braccio per cellulare è perfetta per fare tutti i tuoi sport preferiti rimanendo sempre connesso.

Qual è la caratteristica che rende unica e utilissima questa fascia da braccio per cellulare? La possibilità di portare con te non solo il tuo smartphone ma anche gli auricolari e la loro custodia e anche le chiavi di casa o della tua auto. Questo grazie ad una comodissima tasca aggiuntiva. La fascia è poi molto versatile e adatta a tutti, difatti supporta una circonferenza del braccio da 8 “a 18”, ed è antiscivolo.

Non solo hai con te il cellulare con cui puoi monitorare la tua attività ma ha tutto ciò che ti occorre senza dover lasciare le cose più importanti incustodite oppure senza il fastidio di metterle nella tasca dei tuoi pantaloncini. In questo modo sei libero di correre, fare pesi e tutto quello che vuoi. Inoltre grazie ad una elevata sensibilità puoi usare lo smartphone anche nella stessa custodia. Difatti il filtro di protezione in PVC trasparente garantisce una sensibilità paragonabile all’origine. Rispondi facilmente alle chiamate, gestisci la tua playlist o attiva il cronometro senza rimuovere il telefono dalla fascia.

La fascia da braccio per cellulare è compatibile per il trasporto di smartphone di dimensioni più recenti tra cui iPhone 14 Pro Max ,14 Pro,14,iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro Max, XR, XS Max, XR ,8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus, Samsung Galaxy S20 S10+, S10, S9+, S9, S8+, S8, S7 Edge, S6 edge plus A10 A60 A50, Huawei Mate P10 P20 P30 Pro P30 P40 Lite Mate 20 ecc.

Progettata per qualsiasi attività: corsa, palestra, allenamenti ad alta intensità, esercizi estremi, fitness, yoga, passeggiate casuali, ciclismo, escursionismo, pesca, canoa, cross training.

