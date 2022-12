Non sai come passare il Capodanno? Divertiti con il karaoke

Visti i grandi pranzi e le cene impegnative del periodo muoviti e divertiti con la macchina da karaoke. Comprala ora su Amazon con lo sconto del 42%.

La domanda più gettonata di questi giorni è: “Ma tu cosa fai a Capodanno?”. Se sei a corto di idee e di attività da fare insieme ai tuoi amici scatenati con la macchina da karaoke. Acquistala ora su Amazon in offerta. Difatti con lo sconto del 42% dal prezzo iniziale di 59,99 euro la pagherai solo 34,99 euro.

Macchina da karaoke, libera il cantante che è in te a Capodanno

Metti insieme tanti amici e una base musicale e la serata sarà un vero successo. Cosa ti serve per far decollare una festa a casa? La macchina da karaoke, ovvio. Quella proposta in offerta si collega a qualsiasi dispositivo intelligente in pochi secondi tramite i suoi ingressi Bluetooth e Aux integrati.

Questa è dotata di una batteria ricaricabile integrata e un altoparlante da 10 Watt. In dotazione ci sono due microfoni per karaoke e una serie di effetti vocali. Un vero e proprio kit per karaoke ideale per duetti o anche assoli. Dispone, inoltre, di controlli vocali che vanno da volumi indipendenti alla modalità di cambio voce come alien e chipmunk.

Non solo potrai muoverti a tempo di musica grazie allo spettacolo di luci led integrato all’interno di questo karaoke che può essere attivato e disattivato a seconda dell’utilizzo. Puoi connetterlo alla tua smart TV tramite Bluetooth come altoparlante e usa questo karaoke per creare una festa di Capodanno, e non solo, davvero incredibile.

