Non rinunciare ai tuoi canali preferiti: con il digitale terrestre Humax vedrai il mondo in HD

Il digitale terrestre Humax è il dispositivo di cui avrai bisogno, dal 21 dicembre in poi, per non perdere i tuoi canali preferiti

Dal 21 dicembre, tutti i canali provvisori scompariranno, e vedrai solo canali HD. Per non perdere i tuoi canali preferiti, c’è il decoder digitale terrestre Humax, ora in offerta su Amazon a soli 28,99€. Acquistandolo ora, potrai riceverlo il 20 dicembre. Affrettati, per non farti trovare impreparato.

Scegliendo di acquistare il decoder digitale terrestre, farai una scelta green, perché anziché sostituire il televisore, andrai semplicemente ad aggiornare quello che già possiedi, con un accessorio in più.

Rendi la tua TV HD con le funzionalità del digitale terrestre: hai ancora pochi giorni a disposizione

Il decoder digitale terrestre, con sintonizzatore T2 H.265 HEVC a 10 bit, è compatibile con il prossimo standard di diffusione del segnale televisivo. Il dispositivo è previsto di funzioni televideo e sottotitoli, con possibilità di selezionare diverse tracce audio (a seconda della disponibilità del canale).

I cavi di collegamento per HDMI o Scart non sono forniti all’interno della confezione. La riproduzione dei file multimediali è possibile attraverso la porta USB. Grazie al parental control, inoltre, puoi anche proteggere i tuoi bambini dai programmi non adatti a loro.

Blocca i programmi e i canali, usando il Controllo parentale protetto da un codice PIN scelto da te. In questo modo, la televisione diventerà un luogo sicuro anche per i più piccoli.

Acquista il decoder digitale terrestre, prima del 21 dicembre, per non perdere la possibilità di seguire i tuoi canali preferiti. Resta al passo con i tempi, e guarda il mondo in alta definizione, con il digitale Humax, ad un prezzo imperdibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.