Non riesci a bere l’acqua che dovresti? Con questo oggetto si può

Se anche tu tendi a bere poco durante la giornata con questa borraccia motivazionale risolverai il problema, costa solo 16,13 euro.

Come ormai è noto tutti gli esperti consigliano di bere almeno almeno 2 litri di acqua al giorno, ma tu lo fai? Se fai parte di quel gruppo di persone che non ci riesce e spesso dimentica proprio di bere abbiamo quello che fa per te. Si tratta di una borraccia motivazionale che ti spingerà a bere il giusto quantitativo di acqua giornaliera. Acquistala ora su Amazon a soli 16,13 euro.

Bevi la giusta quantità di acqua grazie alla borraccia motivazionale

La borraccia motivazionale è realizzata in plastica PETG ecologica per uso alimentare, 100% atossica e priva di BPA. Si tratta di un oggetto sono robusto, durevole e resistente agli urti che puoi portare sempre conte, in ufficio, in viaggio o mentre fai sport.

Questa borraccia ti spingerà a bere la giusta quantità giornaliera raccomandata di acqua grazie alle sue citazioni motivazionali e agli indicatori temporali che ti ricorderanno di bere. Grazie all’apertura con una sola mano e alla presenza di una cannuccia morbida bere sarà comodo e potrai farlo anche mentre pratichi sport. Questo anche grazie al fatto che è stata progettata con delle rientranze antiscivolo che la rendono ergonomica e che ti aiuteranno a tenere saldamente la bottiglia anche con una sola mano.

La borraccia è realizzata con una serratura sicura che la rende anti-polvere e 100% a prova di perdita. E poi la bocca larga rende facile aggiungere per esempio dei cubetti di ghiaccio oppure limone, cetriolo o altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.