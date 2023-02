Non farti scappare il fantastico Huawei Watch Fit 2!

Tutto semplicemente a portata di polso con il Watch Fit 2 di Huawei. Acquistandolo su Amazon può essere tuo con lo sconto del 20%.

Questo sì che è un prodotto interessante che non passa inosservato. Stiamo parlando del Watch Fit 2 firmato Huawei che abbiamo scovato per te anche con uno sconto del 20% solo su Amazon.

Chiamate bluetooth al polso, monitoraggio della tua salute, allenamenti guidati e personalizzati e molto altro con il Watch Fit 2 della Huawei

Il Watch Fit 2 della Huawei presenta un display AMOLED da 1,74 pollici e bordi davvero sottili. Il suo design è davvero elegante e minimal, adatto praticamente a tutti.

Questo smartwatch ti permette anche di rispondere alle chiamate tramite connessione Bluetooth e di importare i tuoi contatti preferiti. Quindi, puoi stare tranquillo sapendo che ovunque tu ti trovi potrai ricevere, accettare o rifiutare le tue chiamate direttamente dal polso. Questo ti consentirà di filtrare solo le chiamate importanti ed evitare sprechi di tempo prezioso.

Dotato poi di funzioni smart per monitorare la tua salute, come la frequenza cardiaca, il sonno e i livelli di stress. Il Watch Fit 2 ti aiuta a migliorare la tua vita sotto ogni punto di vista, con promemoria giornalieri per quando è ora di andare a letto, per il risveglio, l’idratazione e le attività quotidiane, che possono essere tutte impostate trami la comodissima app HUAWEI Health. Una ricarica completa del tuo smartwatch ti assicura un’autonomia fino a 10 giorni di utilizzo tipico o fino a 7 giorni con utilizzo intenso. Ascolta i tuoi brani preferiti senza limiti e goditi la vita senza interruzioni. Bastano 5 minuti di ricarica per un giorno intero di utilizzo. Grazie poi alle animazioni per il fitness e alla guida vocale che ti assiste in ben 7 tipi di sport, tra cui corsa, ciclismo e nuoto, puoi ottenere il massimo da ogni allenamento. Infine Huawei ti fornisce una garanzia di 6 mesi.

Tutto semplicemente a portata di polso con il Watch Fit 2 firmato da Huawei che può essere tuo con lo sconto del 20% se lo acquisti ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.