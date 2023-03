NON è POSSIBILE! Più di 200€ di sconto per Robot Aspirapolvere che si svuota DA SOLO!

I robot aspirapolvere non sono tutti uguali, e soprattutto... non tutti si svuotano DA SOLI! Ecovacs Deebot fa questo e molto altro e oggi risparmi 200€ su Amazon.

I robot aspirapolvere non sono tutti uguali, e soprattutto… non tutti si svuotano DA SOLI! Ecovacs Deebot invece fa questo e molto altro, e da oggi puoi averlo risparmiando oltre 200€ dal prezzo iniziale. Pagherai un elettrodomestico da 600€ solamente 379€ totali grazie allo sconto applica del 37% che ha riservato Amazon per te. Non attendere oltre!

Immaginate di avere a casa un super alleato contro lo sporco che vi aiuta silenziosamente ma in maniera impeccabile, pulendo qualsiasi superficie del vostro pavimento e – come se questo già non fosse abbastanza, che si occupa anche dello svuotamento automatico della vaschetta raccogli-polvere. Non è un sogno: è Ecovacs Deebot N8, il robot aspirapolvere 2 in 1 che aspira e lava e che dispone di stazione di svuotamento automatico per alleggerirti la vita!

Questo incredibile robot lava e aspira è dotato di tecnologia TrueMapping che mappa la tua casa con una precisione superiore di 4 volte per una pulizia veramente approfondita e con una potenza di aspirazione di ben 2300Pa. Nella confezione originale riceverai anche un panno di pulizia e un ulteriore panno di pulizia monouso, la stazione di svuotamento automatica, 4 spazzole laterali, 2 filtri di alta efficienza energetica e ovviamente il serbatoio dell’acqua.

A questo prezzo sta andando letteralmente a ruba! Approfitta oggi, domani lo sconto potrebbe non esserci più!

Vediamo alcune caratteristiche ulteriori:

Grazie a un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, Ecovacs N8+ lava e aspira allo stesso tempo. Puoi scegliere tra 4 livelli per diverse pulizie.

Ecovacs N8+ può conservare polvere e capelli fino a 4 settimane, riducendo notevolmente la frequenza di pulizia del contenitore della polvere. Potrai goderti la pulizia dei tuoi interni per settimane in pace.

TrueMapping combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati per rilevare la tua casa 4 volte più accuratamente della normale mappatura, con un aumento di 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm.

Acquistalo ora con il 37% di sconto per sole 379€ totali.

