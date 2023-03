NON è POSSIBILE! 200€ di sconto per OnePlus con quadrupla fotocamera!

Ti immagini avere un telefono da 500€ a sole 299€? Amazon ha applicato il 40% di sconto per avere 200€ in meno sullo smartphone OnePlus Nord.

Ti immagini avere un telefono da 500€ a sole 299€? Non limitarti ad immaginarlo, acquistalo! Amazon ha applicato il 40% di sconto per avere 200€ in meno sullo smartphone OnePlus Nord, un super cellulare potente e performante. Scoprilo oggi e fallo tuo!

Non puoi lasciarti sfuggire quest’occasione straordinaria, più unica che rara: OnePlus Nord, uno smartphone davvero superlativo, può essere tuo SOLO OGGI a 200€ in meno rispetto al suo prezzo originale. Cosa significa? Semplicemente che non lo pagherai 500€ come da prezzo di listino, ma solamente 299€ grazie allo sconto del 40% già applicato in pagina da Amazon. Non dovrai far altro che selezionarlo e metterlo nel tuo carrello: quello che pagherai sarà già il costo ridotto!

E se questi 299€ li volessi dilazionare in 5 comode rate mensili piccole piccole? Nessun problema: invece di selezionare “pagamento in unica soluzione”, dovrai selezionare “5 rate mensili di Amazon”. Pagherai unicamente 59,80€ al mese, di cui la prima trance ti sarà scalata immediatamente.

Con ben 200€ in meno, lo vogliono tutti: corri a farlo tuo e non lasciartelo sfuggire

Vediamo ora insieme le caratteristiche di questo smartphone:

6,44 ” AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, non è possibile tornare indietro una volta riscontrata la fluidità del display.

Il sistema camera Quad-Rear ed il sistema Dual-front, offrono molte più possibilità di catturare la tua giornata. (Fotocamera posteriore: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP; Fotocamera frontale: 32MP + 8MP)

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per maggiori prestazioni, velocità reale e grandi quantità di dati / Processore ad alte prestazioni Qualcomm Snapdragon 765G con connettività 5G

Batteria di alimentazione da 4100 mAh – Con la tecnologia di ricarica OnePlus Warp, puoi essere “pronto in 30 minuti”. La potenza di un’intera giornata in 30 minuti di carica.

Non aspettare ancora, corri su Amazon e risparmia 200€ per OnePlus Nord proprio oggi.

