Non DIMENTICARE ciò che conta nella tua VITA: regala MOLESKINE a NATALE

L'Agenda Moleskine è il regalo perfetto per te o i tuoi familiari se vuoi sempre con te un oggetto essenziale per annotare le informazioni fondamentali della tua vita.

Manca poco all’inizio di un nuovo anno e si sa, come tutti gli anni, gli impegni sono sempre cosi tanti che il rischio di dimenticarne qualcosa è molto alto. Sei anche tu tra quelli che si dimenticano di presentarsi alla cena col capo o di andare a quello spettacolo che tanto attendevi? Acquista subito l’AGENDA MOLESKINE e questo non sarà più un problema: ti basterà accaparrartela col SUPER SCONTO del 56% al fantastico prezzo di solO 9,56 euro, e ricorderai tutti i tuoi impegni.

L’AGENDA settimanale firmata MOLESKINE ha una durata di 18 mesi, fino a dicembre 2023, ed è realizzata in comodo formato pocket (9×14 cm) con copertina flessibile che ti consentirà di portarla sempre con te.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, fattore fondamentale se vuoi ricevere il regalo prima di Natale.

Ecco come non dimenticare più nulla e annotare le cose importanti delle tue giornate

L’Agenda presenta un layout parecchio funzionale e intuitivo: sulle pagine di sinistra troverete la sezione dedicata agli appuntamenti, mentre sulla destra potrete sfruttare le pagine a righe per segnare le vostre note proprio come se si trattasse di un taccuino.

Questo prodotto è composto da fogli color avorio realizzati in modo sostenibile e senza l’uso di acidi, ha una chiusura elastica ed angoli arrotondati che ti consentiranno di metterla comodamente in tasca o in borsa. In più presenta un dettaglio davvero utile: una pagina anteriore con l’avviso “in caso di perdita” che vi consentirà di poterla recuperare qualora doveste inavvertitamente smarrirla.

Ordinando l’AGENDA MOLESKINE riceverete anche uno speciale inserto di 295 adesivi colorati – 1 foglio con lettere e 2 fogli con tante icone diverse – per personalizzare ogni settimana in base all’umore e agli impegni.

Inoltre, acquistando questo prodotto e attivando almeno una delle offerte Edison World Luce / Gas dal 01/04/22 al 31/12/22, potrai attivare o estendere gratuitamente il tuo abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225€ di Buoni Regalo Amazon.it.

Non vuoi più rischiare di dimenticare l’anniversario o l’appuntamento dal dentista? L’AGENDA MOLESKINE è la soluzione ai tuoi problemi. Acquistala subito a più di metà prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.