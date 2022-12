Non cambiare la vecchia TV acquista il DECODER DVB-T2

Acquista ora su Amazon il decoder DVB-T2 Dcolor ad un prezzo davvero piccolo e continua a guardare i tuoi programmi preferiti.

Lo switch off avverrà il 21 dicembre, sei pronto? Non spendere denaro per acquistare una nuova televisione, acquista solo il decoder DVB-T2 Dcolor, ti costerà molto meno. Acquistalo ora su Amazon e grazie ad uno sconto aggiuntivo dell’11% ti costerà solo 35,69 euro.

Molto meglio che spendere centinaia di euro per un nuovo televisore. Sarà sufficiente collegarlo alla tv già presente a casa tua per continuare a vederla anche dopo lo switch off.

Non temere lo switch off con il decoder DVB-T2 Dcolor

Il decoder DVB-T2 Dcolor proposto è il prodotto di questo genere più venduto su Amazon, questa è una vera garanzia della sua qualità ed efficienza.

Come farlo in funzione? Basterà collegare il nuovo decoder digitale terrestre direttamente alla porta HDMI della TV. fatto ciò non vedrai più nulla e non avrai bisogno di spazio ulteriore. Questo perché il decoder DVB-T2 Dcolor è progettato per nascondersi dietro la TV. Nonostante ciò è possibile controllarlo facilmente grazie al sensore infrarosso IR esteso.

Cosa riceverai nella confezione?

decoder TV Stick (cavo HDMI incorporato)

(cavo HDMI incorporato) telecomando universale 2 in 1 (batteria non inclusa)

(batteria non inclusa) ricevitore IR Mini USB (1M)

(1M) cavo di alimentazione da USB a DC 5V (1M)

(1M) istruzioni in inglese e italiano.

Acquista ora su Amazon il decoder DVB-T2 Dcolor ad un prezzo davvero piccolo e continua a guardare i tuoi programmi preferiti dal televisore già presente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.