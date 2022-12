Niente più dispositivi scarichi con il CARICATORE WIRELESS 3 in 1

Cosa aspetti? Ricarica tutti i tuoi dispositivi con un solo cavo Acquistando su Amazon caricatore wireless 3 in 1 a soli 31,99 euro.

Quante volte ti è capitato di dover utilizzare un certo dispositivo che però puntualmente era scarico? Ti sarà capitato almeno una volta con lo smartphone, lo smartwatch o le cuffie. Da oggi non avrai più questo problema con il caricatore wireless 3 in 1 che ti consentirà di ricaricare tutti i tuoi dispositivi semplicemente poggiandoli su di esso. Puoi acquistarlo ora su Amazon con uno sconto del 20% e pagarlo solamente 31,99 euro.

Inoltre è anche un modo per tenere tutto in bene in ordine. Perciò come puoi vedere i vantaggi di questo oggetto sono davvero tantissimi.

I tuoi dispositivi si ricaricheranno senza che tu te ne accorga minimamente con il caricatore wireless 3 in 1

Questo caricatore wireless ricarica ben 3 dispositivi contemporaneamente. In questo modo non solo tutti i tuoi dispositivi saranno sempre carichi ma risparmierai sui costi e terrai sempre in ordine il tuo desk.

Il caricatore è compatibile con smartwatch abilitati Qi, Apple Watch e AirPods, questo carica rapidamente e in modalità wireless tutti questi dispositivi allo stesso tempo. La stazione di ricarica adotta la più avanzata tecnologia di controllo automatico. Dptato anche di dispositivo di protezione da sovraccarico integrato, protezione da sovracorrente e sovratensione, controllo della temperatura e anche rilevamento di oggetti estranei. Supporta anche custodie per telefoni entro i 5 millimetri di spessore.

Nel dettaglio il caricatore wireless 3 in 1 può caricare contemporaneamente iWatch, Airpods e telefono cellulare. 5 W∣ Per Airpods Pro/Airpods 3/2/1; 2 W∣ Per Apple Watch 7/SE/6/5/4/3/2/1; 7,5 W∣ Per iPhone 12/13/mini/Pro/Pro max/iPhone 11/Pro/Pro max/iPhone XS/XS max/XR/X/8/8 PLUS;10W∣Per Samsung S20/S20+/S20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/ S9+/S8/S8+/Nota 10/Nota10.

Dotato anche di una base regolabile da 0 a 90 gradi, pieghevole e utilizzabile come supporto per cellulare. Nella confezione riceverai:

caricabatterie wireless

adattatore certificato QC3.0 (9 V/2 A)

cavo di ricarica di tipo C

manuale utente.

Cosa aspetti? Ricarica tutti i tuoi dispositivi con un solo cavo Acquistando su Amazon caricatore wireless 3 in 1 a soli 31,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.