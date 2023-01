Niente più CODE del lunedì e SMOG: ecco, il tuo MEZZO GREEN

Il mezzo green che sognavi ad un prezzo mai visto prima su Amazon!

Sei stufo delle solite code del lunedì mattina e vuoi evitarle il più possibile? Non vuoi più utilizzare l’auto e spendere sempre troppa benzina per raggiungere il posto di lavoro? Hai già pensato di cambiare mezzo e stravolgere il modo in cui solitamente viaggi? Eccoti, la soluzione che fa al caso tuo. Oggi, puoi trovare il monopattino elettrico di Isinwheel ad un prezzo folle, in offerta su Amazon a 349,99€.

Che aspetti? Non spenderai più neanche un euro in benzina o altro, potrai ricaricare il tuo monopattino elettrico in un batter d’occhio. Un modo per spostarti e raggiungere il posto di lavoro in pochissimo tempo. Lo trovi con tanto di coupon di ben 30€. Tutto quello che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungere il monopattino al carrello. Lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Questo monopattino elettrico stravolgerà completamente il modo in cui solitamente raggiungi il lavoro. Arriverai sempre in anticipo e potrai piegarlo quando avrai bisogno.

Questo modello è dotato di un motore da ben 350W, con una batteria agli ioni di litio da ben 7,5Ah. La velocità massima che è in grado di percorrere si aggira intorno ai 25-30km. Potrai controllare tutto tramite l’app del tuo smartphone.

Dall’app controllerai tutto, la velocità percorsa, il chilometraggio, il monitoraggio del tempo. Uno scooter per adulti perfetto per chiunque, un sistema di sospensione multiplo. Con tanto di ben tre modalità, uella da principiante, quella normale e quella sportiva.

Se cerchi un ottimo monopattino elettrico ad un prezzo super conveniente, oggi è arrivato il gran giorno. Lo potrai trovare ad un prezzo folle, con tanto di coupon da aggiungere. Un vero affare per chi cerca un mezzo super green.

