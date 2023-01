NIENTE PIU’ ASSE, stira dove vuoi con il ferro da stiro verticale con caldaia Philips

Il ferro da stiro verticale con caldaia firmato Philips offre uno sconto del 36%.

Prendi l'asse da stiro, poi sistema bene i capi sull'asse per evitare di fare ulteriori pieghi e ancora sposta il tessuto per stirarne un altro pezzo. Mamma mia quanto è complicato tutto questo soprattutto se sei alle prime armi con la faccenda della stiratura dei capi. Come rendere il tutto meno macchinoso? Con il ferro da stiro verticale con caldaia PerfectCare 8000 Series, firmato Philips.

Questo ferro da stiro unisce la praticità della stiratura verticale fornendoti però le alte prestazioni di un potente ferro dotato di caldaia.

Ferro da stiro verticale con caldaia PerfectCare 8000 Series: quello che ti basta sapere è che fornisce un colpo di vapore extra da 600 grammi

Stirare è molto più semplice con il ferro da stiro verticale con caldaia PerfectCare 8000 Series. Questo perché l’erogazione del vapore automatico consente di stirare comodamente.

La tecnologia Motion Sensor rileva il movimento del ferro da stiro e adegua il vapore, questo vuol dire che più vai veloce nella stiratura, più vapore sarà erogato dal ferro. Non solo la tecnologia OptimalTEMP assicura che il ferro da stiro non bruci il tessuto che stai stirando anche se dovessi lasciarlo appoggiato sui vestiti.

Il ferro da stiro verticale con caldaia proposto elimina facilmente anche le pieghe più ostinate, questo grazie ai suoi 2700 watt di potenza e all’erogazione del vapore continuo fino a 120 g/min. ma non ci si ferma qui perché è possibile impiegare anche un colpo di vapore extra che giunge fino a 600 g di erogazione.

Questo ferro da stiro risponde a tutte le tue esigenze ma soprattutto per una stiratura più facile e veloce puoi usarlo senza asse. Il ferro è infatti progettato per stirare anche in modo verticale e ridurre efficacemente le pieghe dei vestiti sistemati sull’appendiabiti e sulle tende appese.

Comodo, pratico da usare ed efficiente.

