Natale ECO BIO: le migliori offerte per il Black Friday

Decorazioni e regali di Natale in offerta su Amazon in occasione del Black Friday, tutti ecosostenibili: dalle tisane alle creme

Decorazioni e regali di Natale in offerta su Amazon in occasione del Black Friday, tutti ecosostenibili: dalle tisane alle creme, alle palline per l’albero e tanto altro ancora.

Arriva il momento più magico dell’anno: quello del Natale. Mille lucine colorate dappertutto, la voglia di decorare la casa e – ovviamente – di fare l’albero. Per te che hai un occhio di riguardo per l’ambiente, la festa considerata consumista può invece diventare un’occasione per donare e donarsi prodotti ecosostenibili godendosi con lo stesso immutato spirito la gioia natalizia. Scegli ad esempio di rinunciare alla plastica e passa alle decorazioni natalizie in legno: 36 pezzi con il 25% di sconto e per sole 9,74€, meravigliose e dolcissime. E non solo.

Se sei amante delle classiche palline sferiche, anche le palline di polistirene in plastica ecologica faranno al caso tuo: 14 pezzi di artigianato con il 20% di sconto già applicato. Questi sono solo alcuni esempi di approccio eco-bio alle decorazioni, ma passiamo ora a ciò che tutti amano: i regali.

Idee regalo eco-bio per parenti e amici

I bambini non sempre hanno bisogno di vestiti o giocattoli: per allenare la loro creatività e amore per la natura, scegli un

Un regalo ecologico, oggi con il 20% di sconto, per queste matite non tossiche e biodegradabili. Stupenda anche – per i più grandi – la

al 20% di sconto e per soli 11,99€. Se invece vuoi fare un regalo a qualcuno che adora l’ora del tè, non perdere l’occasione di acquistare

Con ingredienti selezionati in modo etico e 100% biologici.

Cosa aspetti? Acquista le decorazioni natalizie in legno o prendi spunto acquistando le idee regalo eco-bio per tutti i tuoi amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.