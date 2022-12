Muoviti di più ed inquina di meno, con il monopattino elettrico in OFFERTA

Il monopattino elettrico Aovopro, che ti permette di girare per le strade della città, senza inquinare

Che tu abiti in città, o in un piccolo paesino, avere un mezzo di trasporto pratico, che ti permette di spostarti con facilità, non guasta mai. Il monopattino elettrico Aovopro fa al caso tuo. Ora, grazie all’offerta Amazon, potrai risparmiare il 14%, ed acquistarlo a 299,00€. Ma non è finita qui: infatti, con uno speciale coupon dal valore di 15€, potrai ottenere un ulteriore risparmio. Non lasciarti scappare l’offerta.

Il motore del monopattino elettrico è ad alte prestazioni, con 3 velocità regolabili, e la velocità massima può arrivare fino a 25 km/h. Con la batteria carica al massimo, puoi percorrere ben 30 km. Inoltre, collegando il monopattino all’apposita App, potrai controllare: velocità, batteria, chilometraggio, luce accesa e spenta e crociera, conversione di avvio a velocità zero e inizio di velocità zero; in più, potrai impostare il tempo di spegnimento automatico.

Contribuisci a salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento, e scegli il monopattino eco-friendly

Scegliere un monopattino elettrico, non vuol dire solo scegliere la praticità, ma vuol dire saper rispettare l’ambiente. Grazie a questi mezzi elettrici, andranno a ridursi le emissioni di smog. Per andare a lavoro, per incontrarsi con gli amici per un caffè, per fare una passeggiata al centro, questo monopattino elettrico è un ottimo mezzo di trasporto. Ha una struttura solida e robusta, e ti condurrà ovunque tu voglia. Non dovrai più imbottigliarti in lunghe e stremanti code di traffico in città, ma grazie al monopattino elettrico sfreccerai serenamente tra le strade, sentendoti libero.

Per possederlo e guidarlo, però, è opportuno rispettare alcune semplici regole: avere un’età superiore ai 14 anni, rispettare la velocità massima consentita, parcheggiarlo negli appositi spazi, e così via. E’ comunque un mezzo di trasporto che serve per immetterti sulla strada e, in quanto tale, è legato a delle disposizioni che vanno seguite e non infrante. Scegli di risparmiare tempo e denaro, scegli la praticità, scegli il monopattino elettrico Aovopro, e rispetta l’ambiente. Approfitta subito dell’offerta Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.