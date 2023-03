Mouse Wireless in SUPER SCONTO su Amazon!

Approfitta subito dell'offerta per risparmiare ben 25 euro e iniziare ad usare un mouse wireless dalle prestazioni fantastiche. Mettilo subito nel tuo carrello Amazon.

Se stai tante ore al giorno al pc per lavoro, studio o altro disporre del mouse giusto è fondamentale. Ne abbiamo uno per te davvero ottimo e soprattutto in super sconto. Puoi acquistare ora su Amazon il mouse wireless Steelseries Rival 3 con lo sconto del 42%, praticamente risparmi 25 euro!

Dal costo iniziale di 59,99 euro, grazie allo sconto esclusivo Amazon, ora lo paghi solamente 34,99 euro.

Il mouse wireless Steelseries Rival 3 ha un’autonomia che supera le 400 ore!

Perché acquistare questo mouse wireless? Per levarti di mezzo ogni filo, perché è economico e in super sconto ma soprattutto perché possiede caratteristiche davvero fantastiche. Eccole nel dettaglio.

Durata della batteria di un anno, per oltre 400 ore di utilizzo ininterrotto grazie alla rivoluzionaria tecnologia ad alta efficienza energetica.

Quantum 2.0 Dual Wireless offre la flessibilità di un wireless ultrarapido di livello gaming tramite la connessione a 2,4 GHz e un comodo Bluetooth 5.0 per l’accoppiamento istantaneo su PC, Mac, laptop e altri dispositivi.

Tecnologia wireless a bassa latenza con ottimizzazione automatica dei canali per prestazioni simili a quelle delle connessioni cablate.

Sensore ottico TrueMove Air per le migliori prestazioni della categoria in entrambe le modalità wireless.

Costruito con materiali iper-resistenti e con switch meccanici da 60 milioni di click.

Compatibilità universale.

