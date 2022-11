Mouse Verticale in OFFERTA a soli 15 euro: BASTA dolori al polso!

Negli ultimi anni, lo smartworking è diventato sempre più diffuso, ed è entrato a far parte della vita di migliaia di persone. Ad oggi, sono tanti gli strumenti nati e pensati per rendere più piacevole il lavoro da casa, e il mouse wireless è uno di questi. Amazon ti propone il Trust Verto Mouse Verticale Wireless all’incredibile prezzo di 15,99€, permettendoti di risparmiare ben il 47%. Approfitta dell’offerta e non lasciarti scappare questo fantastico accessorio.

Il mouse wireless non solo rende più piacevole il tuo lavoro e il tuo intrattenimento al pc, ma ti farà di dimenticare di quel fastidioso dolore alla mano. Questo mouse ergonomico, infatti, ti consente di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60° per utilizzarlo in totale comfort.

Niente più cavi inutili e fastidi con questo mouse

Il design leggero e il formato adatto a qualsiasi mano concedono un po’ di sollievo. Il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma migliorano l’impugnatura e il comfort. Ma, soprattutto, l’accessorio è completamente privo di cavi, e la portata wireless di 10 m del mouse Verto assicura una libertà ottimale e una migliore postura. Con questo fantastico accessorio unirai l’utile e il dilettevole, evitando di avere ingombranti cavi che limitano i tuoi movimenti e fastidiosi dolori che incombono dopo una giornata passata al pc.

Questo mouse verticale offre un sensore ottico 800/1200/1600 DPI e due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo rapido e preciso. Collega il microricevitore di Verto al PC o laptop e mettiti subito all’opera. A lavoro finito puoi conservare il ricevitore nel comodo scomparto dedicato. L’accessorio è facilmente collegabile tramite porta USB.

Il mouse verticale Trust Verto può essere il regalo perfetto per gli amanti della tecnologia. Le loro braccia e la loro schiena ringrazieranno. Non farti scappare l’offerta, e corri su Amazon ad acquistarlo.

