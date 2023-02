Mouse verticale ergonomico ad un mini prezzo

Allontana la tensione, e fai assumere al tuo braccio una posizione più naturale, grazie al mouse verticale ergonomico Trust

Dimentica le ore passate al computer, in cui il tuo polso risentiva della tensione per una posizione sbagliata. Da oggi, con il mouse verticale ergonomico Trust, non rischierai più di arrivare a fine giornata affaticato. A tal proposito, ho scovato un’offerta Amazon che ti spingerà, sicuramente, ad acquistarlo. Potrai risparmiare ben il 36%, ed acquistarlo a soli 34,99€.

Questo mouse funzionale ed ergonomico alleggerirà le ore che passi al PC, e rivoluzionerà anche il tuo modo di utilizzare un semplice mpuse. E’ dotato di diversi pulsanti, diverse abilità. Uno strumento piccolo, leggero, ma davvero utile.

Il mouse verticale ergonomico Trust, per una minore tensione del polso

Durante l’utilizzo, rispetto ad un normale mouse, il tuo polso e il tuo braccio assumeranno una posizione più naturale, che ne limiterà l’affaticamento. Avrai a disposizione 9 pulsanti in totale, di cui 5 programmabili, che tengono impegnate le dita e personalizzano la tua esperienza.

Il dispositivo è dotato di un display LED che indica la funzionalità dei pulsanti, lo stato di connessione, e la percentuale di batteria. Ovviamente, stiamo parlando di un mouse wireless, da utilizzare liberamente senza cavi che limitano il tuo movimento.

Per ricaricarlo, inoltre, non avrai più bisogno di sostituire batterie, ma ti basterà collegare il dispositivo ad una fonte di corrente. Ciò fa di questo prodotto un prodotto che rispetta l’ambiente, perché verranno eliminate le batterie usa e getta, in favore di una batteria ricaricabile. Inoltre, il mouse è dotato di un interruttore di accensione/spegnimento a risparmio energetico, che preserva la durata della batteria.

La velocità del cursore è regolabile, e la funzionalità del mouse verticale ergonomico è tanto semplice quanto comoda. Già dopo i primi utilizzi, noterai una differenza sostanziale, soprattutto dopo ore ed ore di utilizzo.

Vieni a scoprire tutte le funzionalità del nuovo mouse verticale ergonomico Trust, ora in offerta su Amazon. Puoi risparmiare il 36%, e ricevere subito a casa tua un prodotto che farà la differenza nella tua routine quotidiana, se sei solito passare diverse ore al PC.

