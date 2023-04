Mouse Logitech, su Amazon GRANDE OCCASIONE!

Su Amazon potrai trovare il nuovo Mouse Logitech MX Master 3s ad un prezzo speciale. Non perdere questa grande occasione!

Come in tutte le cose, esistono articoli con più o meno qualità che a seconda dell’uso che se ne deve fare. L’importante è avere il prodotto giusto secondo le proprie necessità. Se hai bisogno di un mouse di alto livello, soprattutto se ne fai uso in maniera prolungata, hai bisogno senza dubbio di un accessorio di alta qualità per molte ragioni. Se questo è quello che stai cercando, Mouse LOGITECH MX master 3S Wireless è ciò che fa per te! Oggi potrai acquistarlo su Amazon ad un prezzo d’occasione, con soli Euro111,50, con uno sconto già incluso nel prezzo del 17%!

PREZZO D’OCCASIONE SU AMAZON PER MOUSE LOGITECH!

Il mouse Logitech, fornito in colore grigio, utilizza la tecnologia di connettività Bluetooth e si adatta a tutti i sistemi operativi. Si può usare su ogni superficie. Grazie alla tecnologia di tracciamento a 8K DPI infatti, potrai utilizzarlo ovunque, anche su vetro.

Riprogettato rispetto alla versioni precedenti, il mouse LOGITECH MX Master 3S introduce la novità del sistema Quiet Clicks, offrendo la stessa soddisfazione dei tasti con pressione tradizionale ma riducendo il rumoroso ‘click’ del 90%.

Il mouse presenta lo scorrimento Magspeed che rende l’articolo silenzioso, più veloce o più preciso rispetto ad altri controllers della stessa categoria. Il Design è ergonomico, particolarmente comodo ed adatto per un uso prolungato. Ciò, oltre alla caratteristica estetica, è estremamente importante per evitare fastidiosi problemi fisici a lungo andare, tra le quali possibili tendiniti.

Incluso nell’articolo anche il LogSoftware+ completamente aggiornato. Questo consente di adattare secondo le proprie esigenze e gusti i tasti del mouse, e di ottimizzare il flusso del lavoro richiesto. Di particolare rilevanza anche la possibilità controllo FLOW su più computers, che consente di lavorare su più devices. potrai trasferire testi, immagini e files dall’uno all’altro, anche passando da Windows a macOS.

Non farti sfuggire questa splendida occasione. Solo su Amazon potrai infatti trovare il nuovissimo Mouse Logitech MX Master 3S grazie ad una splendida offerta. Potrai beneficiare di un super sconto del 17%, e pagare il prodotto solo Euro 111,50! Reso gratuito e possibilità di finanziamento tramite Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.