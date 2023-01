MOUSE ERGONOMICO con controllo al pollice: ottimo prezzo su Amazon

Puoi dire addio ai dolori causati dal tuo lavoro al pc. Acquista ora su Amazon il mouse ergonomico Logitec con lo sconto del 31%

Lavori tante ore al computer e alla sera senti dei fastidi e dolori alla spalla e alla mano con cui usi il mouse? Ecco la colpa è proprio su. I classici mouse in commercio tendono a sovraccaricare il lavoro della mano che tenuta per tanto tanto in una posizione non naturale poi ne risente. Per evitare tutto questo una soluzione c’è: il mouse ergonomico con controllo al pollice firmato Logitech. Adesso puoi acquistarlo su Amazon con lo sconto del 31%.

Dal costo di partenza di 58,99 euro grazie allo sconto esclusivo Amazon lo pagherai solo 40,99 euro. Un prezzo irrisorio se si considerano i benefici sulla salute che deriveranno dal suo utilizzo.

Mai più fastidi causati dal lavoro al pc con il mouse ergonomico Logitech

La vera rivoluzione di questo mouse Logitech è da ricercarsi nel suo design ergonomico e confortevole per la mano e il braccio con cui lo utilizzi. Difatti la comoda forma ergonomica di questo mouse si adatta in modo naturale alla tua mano non facendoti minimamente sentire lo sforzo.

Il controllo di questo mouse ergonomico è facilitato e consente una gestione precisa del cursore su qualsiasi superficie. Il tutto è reso più semplice anche dalla trackball facile da usare direttamente con il pollice. Poiché la trackball rimane fissa, è ottimale per aree di lavoro strette e scrivanie particolarmente ingombrate, adattandosi perfettamente sia al computer che alla tastiera. Non solo, puoi passare facilmente da un documento all’altro o naviga tra i tuoi siti web preferiti grazie ai pulsanti Avanti/Indietro e alla precisa rotellina di scorrimento facilmente raggiungibili. Inoltre è sempre possibile regolare la velocità del cursore tramite il software Logitech Options.

Sono possibili poi 2 modalità di connessione e multi-OS: puoi connetterti semplicemente con il Bluetooth oppure con il ricevitore USB senza preoccuparti di cadute di connessione o ritardi. Tutto ciò fino a 10 metri di raggio d’azione. Fino a 24 mesi di durata con una singola batteria AA utilizzando il ricevitore USB e la tua trackball wireless Logitech non necessita di batterie.

Logitech pensa anche all’ambiente, difatti le parti in plastica di questo mouse ergonomico sono costituite da plastica riciclata e la carta utilizzata per l’imballaggio è certificata FSC.

Puoi dire addio ai dolori causati dal tuo lavoro al pc. Acquista ora su Amazon il mouse ergonomico Logitec con lo sconto del 31% e lavoro in modo confortevole e pratico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.